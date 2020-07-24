Из-за гибели известного волонтера активисты пикетируют МВД

Фото: censor.net.ua

С протестом под стены Министерства внутренних дел пришли сегодня, 24 июля, знакомые волонтера Алексея Кучапина. Мужчину нашли мертвым на съемной квартире в Киеве во вторник, 21 июля. Активисты уверены, что Кучапина убили и требуют найти и наказать виновных. Об этом пишет "Цензор.Нет".

Ранее в полиции рассказали - к ним обратилась жена Алексея Кучапина. Она сообщила, что ее муж якобы уехал на автомобиле в Днепр 16 июля и после этого перестал выходить на связь.

Через несколько дней волонтера, который известен тем, что помогал бездомным, а также людям с инвалидностью, обнаружили мертвым на съемной квартире в Киеве. Владелец жилья говорит, что квартиру у него за день до исчезновения Кучапин снял лично. Но вскоре хозяин попасть туда не смог, так как дверь была заперта изнутри.

В полиции утверждают, что следов насильственной смерти на теле волонтера нет. Кровь на диване, где его обнаружили, появилась из-за того, что труп начал разлагаться. А в квартире якобы нашли таблетки и записку. Что в ней - в полиции не говорят.

В эту версию знакомые Алексея Кучапина не верят. Они убеждены, что волонтера убили.

"Мы требуем от правоохранителей отработать версию об убийстве. Необходимо провести химическую экспертизу, проверить, возможно Алексею угрожают. А вот тех, кто сейчас ведет расследование, нужно от дела отстранить, потому что все это выглядит непрофессионально", - заявили протестующие под МВД.

Всего на акцию пришло около 50 человек.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Киеве расстреляли бизнесмена на глазах у его семилетнего сына.





Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/aktivisty-ustroili-akciyu-protesta-pod-mvd-iz-za-smerti-volontera-kuchapina-foto-novosti-kieva-11087690.html?_ga=2.178843810.767831336.1595577754-1353519469.1592242040

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