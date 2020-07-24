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"Киллер открыл прицельный огонь": в МВД рассказали подробности убийства бизнесмена на глазах у ребенка

Вице-президента боксерского клуба Игоря Плекана расстреляли в Тoyota Сamry по дороге на дачу

сегодня, 11:17
Автор:

Елена Волкова
"Киллер открыл прицельный огонь": в МВД рассказали подробности убийства бизнесмена на глазах у ребенка

В полиции прокомментировали резонансное убийство бизнесмена Игоря Плекана, которого расстреляли на глазах у семилетнего мальчика. В пресс-службе Национальной полиции Киевской области говорят, что трагедия произошла в среду, 22 июля возле села Артемовка Бориспольского района. От полученных ранений Плекан скончался до приезда скорой помощи.

В полиции говорят, что киллер открыл прицельный огонь из пистолета по Тoyota Сamry, в которой находились 44-летний бизнесмен и его 7-летний сын. В результате нападения мужчина погиб, мальчика же киллер не тронул. На место отправили кинологов, следователей и сейчас устанавливают тех, кто может быть причастен к преступлению. Следователи уже открыли уголовное производство по факту умышленного убийства. 

Как ранее сообщали “Комментарии”, под Киевом расстреляли 44-летнего предпринимателя - вице-президента боксерского клуба Игоря Плекана. Он вместе с сыном направлялись на дачу в Бориспольский район, но у железнодорожного переезда из кустов выбежал киллер и открыл огонь. Будучи тяжело раненным, Плекан пытался увезти сына: свернул в поле, проехал около 300 метров и позвонил жене. Однако киллер догнал его и убил.


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