logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Из Украины в Румынию открывают бесплатные эвакуационные речные рейсы: график
commentss НОВОСТИ Все новости

Из Украины в Румынию открывают бесплатные эвакуационные речные рейсы: график

С 9 марта из Измаила в Румынию – курсируют бесплатные эвакуационные речные рейсы

8 марта 2022, 21:20
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Министерство инфраструктуры Украины сообщает нашим соотечественникам, что с 9 марта из города Измаил в румынский порт Тульча будут курсировать бесплатные эвакуационные речные рейсы. Об этом сообщает пресс-служба этого ведомства.

Из Украины в Румынию открывают бесплатные эвакуационные речные рейсы: график

Из Измаила в Румынию запускают эвакуационные речные рейсы (фото из открытых источников)

Транспортники сообщают, что попасть на эти рейсы могут мамы с детьми, также мужчины старше 60 лет, желающие эвакуироваться на территорию республики Румыния.

Пассажирские суда будут отправляться от причала морского вокзала в Измаиле дважды в день.

Расписание рейсов:

-посадка (Измаил) – 08:00, прибытие (Тульча) – 10:30

-посадка (Измаил) – 14:00, прибытие (Тульча) – 15:30

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что государственная пограничная служба предоставила разъяснение по пересечению границы в некоторых случаях. Государственная пограничная служба отвечает на некоторые вопросы пересечения границы. По словам начальника отдела организаций пограничного контроля Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины Игоря Матвийчука, любые документы принимаются на границе: и просроченные загранпаспорта и внутренние паспорта, и свидетельства о рождении. Чиновник рассказал, что в вопросе – это дети. По его словам, дети несовершеннолетние, сами не смогут пересечь границу. Пограничники будут принимать все меры, чтобы идентифицировать взрослых. Если сопровождают бабушки, родной дядя или тетя А если соседи или знакомые сопровождают ребенка, то пересечение границы довольно проблемное. Сейчас пограничники работают в чрезвычайном режиме, многие привлечены для того, чтобы гуманитарную катастрофу цивилизованно решать.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://xn--%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20%20%20-%20%20telegram%20%20viber-d77cvaaqea9b2a3aejdsho8ct2eyclabiq5oxchlaq6gp6dyaqsb7b3pqadcs7a6a0ancd5er4ab2a9bscui4afe5a5cb3gj6sj5i8gu1bbb46jmademdvvh3c0esc.xn--%20%21%20%20%20%20%20%21%20%20%21-nh0agdgad
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!