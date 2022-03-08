Из Украины в Румынию открывают бесплатные эвакуационные речные рейсы: график

Министерство инфраструктуры Украины сообщает нашим соотечественникам, что с 9 марта из города Измаил в румынский порт Тульча будут курсировать бесплатные эвакуационные речные рейсы. Об этом сообщает пресс-служба этого ведомства.

Из Измаила в Румынию запускают эвакуационные речные рейсы (фото из открытых источников)

Транспортники сообщают, что попасть на эти рейсы могут мамы с детьми, также мужчины старше 60 лет, желающие эвакуироваться на территорию республики Румыния.

Пассажирские суда будут отправляться от причала морского вокзала в Измаиле дважды в день.

Расписание рейсов:

-посадка (Измаил) – 08:00, прибытие (Тульча) – 10:30

-посадка (Измаил) – 14:00, прибытие (Тульча) – 15:30

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что государственная пограничная служба предоставила разъяснение по пересечению границы в некоторых случаях. Государственная пограничная служба отвечает на некоторые вопросы пересечения границы. По словам начальника отдела организаций пограничного контроля Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины Игоря Матвийчука, любые документы принимаются на границе: и просроченные загранпаспорта и внутренние паспорта, и свидетельства о рождении. Чиновник рассказал, что в вопросе – это дети. По его словам, дети несовершеннолетние, сами не смогут пересечь границу. Пограничники будут принимать все меры, чтобы идентифицировать взрослых. Если сопровождают бабушки, родной дядя или тетя А если соседи или знакомые сопровождают ребенка, то пересечение границы довольно проблемное. Сейчас пограничники работают в чрезвычайном режиме, многие привлечены для того, чтобы гуманитарную катастрофу цивилизованно решать.

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