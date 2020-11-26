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Главная Новости Общество события Из тонущего судна в Одессе разливаются нефтепродукты
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Из тонущего судна в Одессе разливаются нефтепродукты

По данным СМИ, инцидент произошел из-за кражи металла с судов в порту

сегодня, 01:55
Автор:

Татьяна Лозовенко

Буксир "Аметист" Морской поисково-спасательной службы прямо тонет на причале в Черноморске. Как сообщает Думская, под судном образовалось пятно из нефтепродуктов.

Из тонущего судна в Одессе разливаются нефтепродукты

Фото: 1 городской

По данным СМИ, судно уже подняли. Сотрудники откачивают воду. Буксир начал тонуть примерно в 16:00. Как отмечает издание, на причале в Александровке регулярно происходят кражи металла, в том числе с судов. Буксир "Аметист" построен в 1977 году. Экипаж — 35 человек. 

Ранее в Одессе подняли танкера "Делфи". Полузатонувшее судно наконец удалось поставить на киль — спустя 9 месяцев после того, как в ноябре 2019 года он затонул у побережья Одессы. История с "Делфи" началась в ноябре прошлого года, когда танкер потерпел крушение у побережья Одессы, в результате чего с него вылилось в море около 150 л нефтепродуктов. Три члена команды до последнего отказывались от помощи, из-за чего их эвакуировали с судна фактически принудительно. Происшествие признали чрезвычайной ситуацией местного уровня.

Как сообщали "Комментарии", недалеко от берегов Саудовской Аравии 25 ноября взорвался нефтяной танкерПо данным частной охранной фирмы, судно под мальтийским флагом управляется греками. По данным СМИ, судно подверглось нападению.



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Источник: https://dumskaya.net/news/u-prichala-morskoy-spasatelnoy-sluzhby-tonet-sud-131503/
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