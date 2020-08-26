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Не прошло и года: полузатонувший танкер «Делфи» наконец поставили на киль

В время подготовки к поднятию, специалисты герметизировали поврежденный трюм и откачивали воду и песок с танкера

сегодня, 18:47
Автор:

Дмитрий Симоненко

Полузатонувший танкер "Делфи" наконец удалось поставить на киль — спустя 9 месяцев после того, как в ноябре 2019 года он затонул у побережья Одессы. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Все предыдущие попытки судовладельца танкера заканчивались неудачей.

Не прошло и года: полузатонувший танкер «Делфи» наконец поставили на киль

Фото: Думская

Добровольно согласились поднять затонувшее судно специалисты компании "Краншип". В течение нескольких недель они герметизировали поврежденный трюм и откачивали воду и песок с танкера. Теперь, после поднятия, предстоит внешний осмотр судна и его ремонт. Профинансировала операцию частная компания "Бруклин-Киев".

История с "Делфи" началась в ноябре прошлого года, когда танкер потерпел крушение у побережья Одессы, в результате чего с него вылилось в море около 150 л нефтепродуктов. Три члена команды до последнего отказывались от помощи, из-за чего их эвакуировали с судна фактически принудительно. Происшествие признали чрезвычайной ситуацией местного уровня.

Согласно законодательства, убрать затонувшее судно должен был его владелец, но за 8 месяцев сделать это он так и не смог. Месяц назад глава Одесской ОГА, представители экоинспекции отобрали у судовладельца право убрать танкер. 

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