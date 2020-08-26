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Главная Новости Общество происшествия На видео попал момент взрыва в Москве, в результате которого женщину выбросило из окна
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На видео попал момент взрыва в Москве, в результате которого женщину выбросило из окна

В МЧС говорят, что спасены 16 человек, а пострадали пять жильцов, среди которых - женщина, которую выбросило из окна взрывной волной

сегодня, 12:34
Автор:

Елена Волкова

Российские спасатели сообщили о том, что пожар по ул. Кубинка в Москве ликвидирован. В МЧС говорят, что спасены 16 человек, а пострадали пять жильцов, среди которых - женщина, которую выбросило из окна взрывной волной. Момент взрыва попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал "Подъем".

"Женщину снесло прямо. Выкинуло ее из окна. Живая она", - написали очевидцы. 

На видео попал момент взрыва в Москве, в результате которого женщину выбросило из окна

Момент взрыва попал на камеру наблюдения подъезда, в квартире которого и произошел взрыв и пожар. На записи видно, как вторая пострадавшая выходит и ложится на землю, и к ней подбегает мужчина. В результате, женщину увезла скорая. По предварительной информации, взрыв прогремел из-за утечки газа в квартире на третьем этаже.

Напомним, в Хмельницком у дома по ул. Кармелюка 4/2 произошел оползень, в результате чего за высоткой образовалась пропасть.


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