Мощный взрыв в жилом доме Москвы: люди выпрыгивают из окон (фото, видео)

В Москве прогремел мощный взрыв в жилом доме на ул. Кубинка, после чего там вспыхнул сильный пожар. Чтобы спастись от огня, некоторые люди выпрыгивают из окон, пишет “Сегодня” со ссылкой на российские Telegram-каналы.

На данный момент известно, что взрыв мог прогреметь из-за утечки газа. А начавшийся в результате пожар охватил квартиры на третьем, четвертом и пятом этажах. Жильцы верхних этажей оказались заблокированы в своих квартирах и ждут, когда их эвакуируют спасатели. На данный момент известно лишь об одной пострадавшей женщине, которая выпрыгнула из окна своей квартиры на третьем этаже сразу после взрыва. Ее увезла скорая, а спасатели уже ликвидировали стихию, которой присвоили второй ранг опасности.

Напомним, в Хмельницком у дома по ул. Кармелюка 4/2 произошел оползень, в результате чего за высоткой образовалась пропасть.



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