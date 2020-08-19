Оползень в Хмельницком: появилось видео, как из-под жилой высотки уходит земля

Сегодня ночью в Хмельницком у дома по ул. Кармелюка 4/2 произошел оползень, в результате чего за высоткой образовалась пропасть. Об этом сообщает местный телеканал TV7+.

По словам жителей новостройки, около 4:30 они услышали сильный грохот. Шум списали на работу грейдеров, которые могли включиться неподалеку, но выйдя на улицу, были шокированы: из-под дома сыпалась земля. Люди говорят, что трещины в грунте дошли до фундамента. Испугавшись, некоторые жильцы спешно покинули недавно построенный дом. Причины произошедшего, а также опасность для разрушения высотки в Хмельницком сейчас устанавливают эксперты.

Ранее мы сообщали, что, по меньшей мере, 43 человека, в том числе трое детей, погибли, а десятки других получили травмы после того, как проливные дожди вызвали оползень в юго-западном индийском штате Керала. Оползень обрушился на поселок рабочих на чайной плантации в районе Идукки поздно вечером, когда большинство жителей спали. Десятки домов были разрушены, а 11 раненых доставлены в местные больницы.

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