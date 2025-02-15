Из Саудовской Аравии пришел ответ: готова ли страна принять саммит между Трампом и Путиным

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Кравцев Сергей
В МИД Саудовской Аравии сообщили, что одобряют телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и правителем РФ Владимиром Путиным и готовы провести на своей территории саммит для встречи Трампа и Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении МИД Саудовской Аравии в X (Twitter).
Саудовская Аравия. Фото из открытых источников
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что королевство приветствует проведение саммита в Саудовской Аравии и "подтверждает свои постоянные усилия по достижению прочного мира между Россией и Украиной".
Ранее Дональд Трамп заявил, что его встреча с Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.
Читайте также на портале "Комментарии" — переговоры по установлению мира в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным можно вести и без доверия к нему. Ключевое – это сильная позиция НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет на пресс-конференции в Варшаве, где он встречался со своим польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышем.
Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский ответил, верит ли он, что Дональд Трамп за 100 дней принесет мир в Украину.
Ранее "Комментарии" писали – активность Трампа уже начинает пугать Кремль: в чем причина.
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