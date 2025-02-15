Из Саудовской Аравии пришел ответ: готова ли страна принять саммит между Трампом и Путиным

В МИД Саудовской Аравии сообщили, что одобряют телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и правителем РФ Владимиром Путиным и готовы провести на своей территории саммит для встречи Трампа и Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении МИД Саудовской Аравии в X (Twitter).

Саудовская Аравия. Фото из открытых источников

"Королевство Саудовская Аравия приветствует телефонный разговор, который состоялся между президентом Дональдом Трампом, президентом Соединенных Штатов Америки, и Владимиром Путиным, президентом Российской Федерации, 12 февраля 2025 года, и объявление о возможности проведения саммита с участием их достопочтенностей двух президентов в королевстве Саудовская Аравия", – говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что королевство приветствует проведение саммита в Саудовской Аравии и "подтверждает свои постоянные усилия по достижению прочного мира между Россией и Украиной".

Ранее Дональд Трамп заявил, что его встреча с Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Читайте также на портале "Комментарии" — переговоры по установлению мира в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным можно вести и без доверия к нему. Ключевое – это сильная позиция НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет на пресс-конференции в Варшаве, где он встречался со своим польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышем.

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