Из Эстонии выгоняют российского митрополита: как это связано с Украиной

Эстония не продлила вид на жительство главе русской церкви Московского патриархата Евгению. Он должен покинуть страну до 6 февраля. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет эстонское издание ERR, со ссылкой на МВД. Отмечается, что деятельность священника угрожает национальной безопасности стране.

Митрополит Эстонской Православной Церкви МП Евгений. Фото: из открытых источников

"Эстония решила отказать митрополиту Евгению или Валерию Решетникову в продлении вида на жительство, потому что его публичные действия и заявления поддерживают агрессора, и он не изменил своего поведения, несмотря на предыдущие предупреждения", — подчеркнул руководитель пограничного бюро префектуры Север PPA Индрек Ару.

Как отмечается, представители МВД уже объясняли митрополиту, что он должен перестать в своих заявлениях оправдывать кремлевский режим и военные действия России. Однако Решетников не изменил своего поведения, которое признано "несовместимым с ценностями и правовой средой Эстонии".

Митрополит имел вид на жительство в стране в течение четырех лет. В последний раз ему продлевали краткосрочное разрешение два года назад.

В полиции соглашаются, что публичные заявления Решетникова влияют на внутреннюю безопасность Эстонии. Служба внутренней безопасности Эстонии также внесла свой вклад.

"ИСС констатирует, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, как предстоятель Русской православной церкви, последовательно оправдывал и поддерживал кровавую агрессию кремлевского режима против Украины. Действия как Московского патриарха, так и митрополита Евгения способствовали политике безопасности России в Эстонии", – поясняется в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — ситуация меняется: Генштаб Эстонии рассказал, кто сейчас владеет инициативой на фронте.



