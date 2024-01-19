Из Эстонии выгоняют российского митрополита: как это связано с Украиной

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Кравцев Сергей
Эстония не продлила вид на жительство главе русской церкви Московского патриархата Евгению. Он должен покинуть страну до 6 февраля. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет эстонское издание ERR, со ссылкой на МВД. Отмечается, что деятельность священника угрожает национальной безопасности стране.
Митрополит Эстонской Православной Церкви МП Евгений. Фото: из открытых источников
Как отмечается, представители МВД уже объясняли митрополиту, что он должен перестать в своих заявлениях оправдывать кремлевский режим и военные действия России. Однако Решетников не изменил своего поведения, которое признано "несовместимым с ценностями и правовой средой Эстонии".
Митрополит имел вид на жительство в стране в течение четырех лет. В последний раз ему продлевали краткосрочное разрешение два года назад.
В полиции соглашаются, что публичные заявления Решетникова влияют на внутреннюю безопасность Эстонии. Служба внутренней безопасности Эстонии также внесла свой вклад.
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