Итоги заседания СНБО: к чему приведет борьба власти с олигархами

На последнем заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины было рассмотрено немало важных вопросов. Среди них — и обострение ситуации на Донбассе (обсуждалось в режиме строгой секретности без оглашения результатов), и очередной пакет санкций против контрабандистов. Одной из главных сенсаций, разумеется, стало предложение президента Зеленского о разработке законопроекта, прописывающего статус олигархов. Все эти моменты для портала "Комментарии" детально проанализировали эксперты. Специалисты объяснили, что для Украины значат такие шаги и будут ли они результативными.



СНБО собирается бороться с олигархами. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Олигархи при Зеленском хуже жить не стали

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова подчеркивает, что не верит в декларируемую властью борьбу с олигархами.

"Скорее происходит имитация процесса в удобном для властей и приближенным к ней олигархов виде. И в неудобном — для "неудобных" олигархов. По принципу "все равны, но кто-то равнее", — поясняет аналитик. — Учитывая, что процесс деолигархизации во многом навязывается Украине извне, удары будут направлены, прежде всего, на Коломойского. У него проблемы с США, а Зеленский явно постарается подыграть Байдену. Но одновременно на всех охотиться точно не будут. Зато не перестанут декларировать борьбу именно со всеми олигархами. Тема же — "огонь", людям нравится".

Александра Решмедилова обращает внимание, что согласно рейтингам "Форбс" и собственно декларациям, олигархи наши при Зеленском жить хуже не стали.

"Как можно бороться с теми, с кем нашел взаимопонимание? Это же бой с тенью", — подчеркивает она.

Эксперт опасается, что речь может идти о банальном перераспределении сфер влияния. Свергнут старых, чтобы поставить новых. Такой себе новый олигархический лад.

Не исключает она и варианта, что даже частичная зачистка украинского олигархического поля может происходить в интересах транснациональных компаний. Чтобы на рынок АПК, земли, энергетики зашли в том или ином виде серьезные зарубежные игроки.

"Что касается борьбы с контрабандой, с коррупцией — то тема тоже не новая. Были у нас уже и "Стоп Контрабанда", и в мае 2017-го вертолетами свозили в Киев со всех концов Украины более двух десятков бывших высокопоставленных налоговиков времен президента Виктора Януковича, которые в течение 2011-2014 годов якобы помогли ему и его приближенным вывести в тень около 96 млрд грн. Помпы и пафоса было много. А толку? Борьба с контрабандой, с коррупцией даст эффект не когда уберут винтик из схемы, а когда поломают сами схемы. А так… На место выкрученных винтиков очень быстро вкрутятся новые", — прогнозирует Александра Решмедилова.

Полностью искоренить влияние олигархата на политику не удастся

Адвокат, эксперт Украинского института будущего по вопросам правоохранительной и судебной деятельности Мирослава Чорноусько уверена, что реализация шагов, которые вчера были приняты на заседании СНБО, потребует не только времени и надлежащего нормативного урегулирования, но и наличия политической воли.

"Вместе с тем, нельзя исключать вероятности устранения таким образом политических конкурентов. Так, например, обещанный "антиолигархический закон", даже при его разработке и принятии, вряд ли будет выписан таким образом, что позволит применить его к олигархам, близким к власти на сегодня. Более того, даже если предположить, что документ будет качественным, определяющим в этом контексте будет правоприменение", — подчеркивает эксперт.

По мнению Мирославы Чорноусько, простым примером, который демонстрирует глубину популизма относительно стремление к борьбе с олигархами, является сегодняшняя деятельность украинских антикоррупционных органов. Они, отмечает адвокат, "интересуются" далеко не всеми коррупционерами, тем более влиятельными. А если и доходит до громких задержаний или взятия с поличным, то дела в результате удачно разваливаются в процессе. Учитывая специфику предлагаемой инициативы, можно ожидать чего-то подобного. Применять же могут к определенному кругу лиц, которых властям нужно будет "обезвредить".

Эксперт считает, что, вряд ли, можно говорить о возможности полного искоренения влияния олигархата на функционирование политической составляющей Украины, в том числе, на финансирование отдельных политических партий. По крайней мере — в нынешних условиях, учитывая уже указанный риск избирательности.

"Что касается борьбы с контрабандой, то следует понимать, что персональные санкции в отношении "топ-контрабандистов" не являются панацеей, — отмечает Мирослава Чорноусько. — Проблема является системной, а потому требует системной работы и комплексного преодоления причин и условий, способствующих функциональности "схем". С параллельным надлежащим законодательным и организационным урегулированием имеющихся пробелов, которые позволяют контрабанде процветать".

Резюмируя, эксперт отмечает, что вся подобная активность властей скорее направлена на зарабатывание политических баллов, чем на реальное решение указанных проблем.

Ранее "Комментарии" сообщали, кто является главным инициатором большинства санкций, вводимых СНБО. Подробности — в нашем материале.



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