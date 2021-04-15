Очередное заседание СНБО: какие вопросы обсудят сегодня

Украинцы замерли в ожидании очередной сенсации от Совета нацбезопасности и обороны. Как известно, очередное заседание этой организации состоится сегодня, 15 апреля, а не как обычно, в пятницу. Все из-за дипломатической заграничной встречи президента Зеленского со своим французским коллегой. "Комментарии" узнали, что сегодня обсудит СНБО, и попросили экспертов проанализировать эти вопросы.

15 апреля СНБО обсудит Донбасс и контрабандистов. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

Коротко о главном

Как сообщили представители президентской команды, на повестке дня в Совете нацбезопасности сегодня война на Донбассе и введение санкций против конкретных лиц. Сообщается, что все военные вопросы будут обсуждаться в режиме строгой секретности.

Также власть продолжит бороться с контрабандой — подготовлен пакет экономических ограничений для лиц, якобы связанных с этим нелегальным "бизнесом".

Помимо этого, в СНБО обещают обратить внимание на вопрос кибербезопасности внутри Украины. Вероятно, сам глава государства также поднимет некоторые темы — их не анонсировали.



Стоит отметить, что инфорпространство в нашей стране пару дней "стоит на ушах". Все из-за того, что власти якобы занимаются подготовкой депортации некоторых фигурантов "санкционного списка контрабандистов" из президентского Указа. Речь идет о Вадиме Альперине, Александре Еримичуке и Араике Амирханяне. Эту позицию, а также другие моменты насчет заседания СНБО прокомментировали эксперты.



"Президенту крайне необходимы громкие результаты для поддержания рейтинга"

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак отмечает неприятную тенденцию в решениях СНБО.

"Все говорит о том, что каждое новое [решение СНБО — ред] становится всё более маргинальным, чем все предыдущие. СНБО из коллективного аналитического органа, который призван вырабатывать ключевые решения в вопросах национальной безопасности, превратился в кувалду, которую используют по любому поводу", — говорит эксперт.

По мнению Ступака, если инсайдерская информация о готовящейся процедуре депортации из Украины трех фигурантов санкционного списка контрабандистов окажется правдой, то это говорит только о том, что в стране нет правоохранительных органов — и происходит банальный передел теневого рынка экономики.

"За два года, что Владимир Зеленский и его монобольшинство находятся у власти, многочисленные украинские силовики оказались не в состоянии (или у них не было такого желания) нейтрализовать многолетние противоправные схемы и привлечь широко известных организаторов к суду. В ситуации с катастрофической пандемией и отсутствии подвижек в Донбасском вопросе, президенту крайне необходимы быстрые и громкие результаты, которые можно показать общественности и бросить их в качестве дров для поддержания пламени своего рейтинга", — поясняет Иван Ступак.

Эксперт считает, что силовикам из близкого окружения президента такая ситуация и такие решения только на руку. Без особых физических и эмоциональных затрат, все существующие схемы останутся в работе, но только уже под руководством новых ставленников, подконтрольных силовикам.

"Могу спрогнозировать, что позднее СНБО возьмется за секторальный передел таких рынков как: конвертационные услуги, крупные тендера, поставка медикаментов, строительство, энергетика и так далее. Также не исключаю, что санкции будут применяться и к значимым политическим персонам Украины, с целью оказания на них прямого политического или экономического давления, — предполагает Иван Ступак. — Кроме того, силовики, как вариант, могут организовать отдельный вид бизнеса по "не включению в санкционный список". Не хочешь попасть в такой список — будь добр заплати или поделись частью своего бизнеса".

Общей стратегии по борьбе с контрабандой нет

Политтехнолог, глава Института демократии и развития "PolitA" и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко напоминает недавнее заявление секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова. В начале апреля на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" он заявил, что Украина из-за деятельности контрабандистов недополучает 300 млрд грн в год.

"При этом топ-контрабандисты являют донорами ряда политических сил, особенно на западе Украины, — отмечает Екатерина Одарченко. — Они финансируют работу политических партий, покупают чиновников. Делают это как на местном, так и на всеукраинском уровне. А потому борьба с ними имеет не только экономическое, но и политическое значение".



При этом, подчеркивает эксперт, она не видит общей стратегии по борьбе с контрабандой, системных подходов по реформированию таможни.

"Многие схемы известны. Но с ними не борются. И пока борьба не приобретет не комплексность, пока ставка не будет делать на эффективность, а не эффектность, толку не будет", — прогнозирует Екатерина Одарченко.

Ранее "Комментарии" сообщали, кто является главным инициатором большинства санкций, вводимых СНБО. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, что готовит украинцам внеочередное заседание Рады.

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