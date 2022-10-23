Итоги недели: что пришлось пережить Украине – как произошедшее повлияет на будущее украинцев

Украина пережила очередную неделю широкомасштабной российской агрессии. Эксперты эксклюзивно для издания "Комментарии" рассказали о наиболее важных моментах на фронтах, во внутренней и внешней политике, а также в экономическом плане.

Пожар. Фото: из открытых источников

Украина наконец-то начало получать мощные системы ПВО и ПРО

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко считает одним из наиболее резонансных событий уходящей недели продолжение массовых обстрелов критической инфраструктуры нашей страны.

"Так, Укрэнерго уже отметило, что в субботу, 22 октября, был такой же мощный обстрел, как 10 октября, когда Россия явно сменила тактику войны, сделав ставку на энергетический террор", – отмечает эксперт.

По его словам, на фронте особых подвижек ни у кого нет. Не считая определенного продвижения ВСУ на юге, а оккупационных войск – в районе Бахмута.

"При этом в Херсоне, по всем сообщениям, – паника. Похоже, оккупанты и коллаборанты действительно убегают. Впрочем, появляются сообщения о том, что противник, напротив, укрепляется, готовя город к уличным боям. Чтобы превратить Херсон для украинской армии в то, чем стал для оккупантов Мариуполь, когда его обороняли наши военные. ВСУ не форсируют события – и правильно", – считает Андрей Еременко.

Среди важнейших моментов уходящей недели он называет начало поставок в Украине мощных систем ПВО и ПРО.

От принятых решений МВФ в том числе касательно новой программы сотрудничества, будет зависеть скорость принятия госбюджета-2023

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников рассуждает так:

"В экономической сфере на уходящей неделе корректировался бюджет этого года. Из-за полномасштабной российской агрессии парламент внес очередные изменения о значительном увеличении расходной части. Думаю, это пойдет на пользу стране. При этом, как говорят сами законодатели, это не последнее изменение главного финансового документа страны".

В Вене, продолжает эксперт, работает миссия МВФ, которая анализирует выполнение Украиной взятых на себя обязательств.

"От принятых решений, в том числе касательно новой программы сотрудничества, будет зависеть скорость принятия госбюджета-2023. Надеемся на позитивный результат, который позволит нам не только пройти военное время, но и начать послевоенное восстановление", – отмечает Алексей Плотников.

По его словам, порадовало прозвучавшее из США заявление о неизменной двухпартийной поддержке нашей страны. В том числе – о намерении одобрить помощь Украине в сумме 50 млрд долларов.

"Всё это – несмотря на то, что в ноябре пройдут промежуточные выборы, которые могут поменять конфигурацию парламента в пользу республиканцев. Из стана которых звучат противоречивые заявления касательно дальнейшей поддержки Украины", – напоминает эксперт.

Он уверен, что все эти экономические факторы будут определять и будущую неделю, а, возможно, и более длительный период.

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