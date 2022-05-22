Исторический визит Дуды в Киев: какой шанс, что поляки вступят в войну против России

Президент Польши Анджей Дуда стал 22 мая первым главой государства, выступившим с посланием в Верховной Раде Украины после начала широкомасштабной российской агрессии. Что можно сказать о взаимоотношениях Польши и Украины в данный момент? При каких условиях поляки открыто вступят в эту войну? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Анджей Дуда в Верховной Раде. Фото: из открытых источников

Начавший формироваться еще до открытого российского вторжения Тройственный союз (Великобритания-Польша-Украина) должен обязательно быть реализован

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что Анджей Дуда демонстрирует беспрецедентно теплые отношения к Украине. Что, конечно, очень хорошо для нас.

"Ранее у Украины с Польшей были непростые отношения. Постоянно какие-то проблемы, то и дело вспоминались (в том числе не без помощи российской пропаганды) разные исторические моменты, которые разделяли Киев и Варшаву. Но сейчас мы фактически перевернули эту страницу. По большому счету, Польша сейчас – союзник №1 Украины из всех, кто имеет с нами общую границу. И в этом направлении нужно тоже двигаться, – уверен Виталий Бала. – Примечательно, что, когда Дуда заявил, что между Польшей и Украиной не должно быть границ, россияне тут же на это среагировали в стиле – поляки якобы хотят оккупировать часть Украины. Хоть речь, понятно, шла о максимальном укреплении отношений и снятии барьеров".

Эксперт отмечает, что начавший формироваться еще до открытого российского вторжения Тройственный союз (Великобритания-Польша-Украина) должен обязательно быть реализован. Причем не только с точки зрения экономических и политических моментов, но и в оборонном, военном плане.

"Не думаю, что поляки открыто вступят в войну с Россией на территории Украины. На что можно рассчитывать, так это на продолжение поставок нам вооружения от западных партнеров через территорию Польши. И сама она как предоставляла, так и будет предоставлять нам подобную и прочего рода поддержку, – говорит Виталий Бала. – Вопрос же вступления Польши в войну с Россией может рассматриваться лишь при условии захода россиян, допустим, на территорию Западной Украины – и создании угроз непосредственно Польше. Что, с моей точки зрения, на сегодняшний день нереально".

Поляки открыто вступят в войну только при условии, если РФ нанесет, как она пугает, превентивный удар по польской территории

Военный эксперт Михаил Жирохов акцентирует, что после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину наши отношения с поляками резко улучшились. Настолько резко, что в польской прессе появились даже хвалебные отзывы о полке "Азов", который ранее там воспринимали исключительно как националистов – неадекватно реальной ситуации.

"Польша сейчас исполняет роль основного транспортного хаба, особенно касательно военной помощи Украине. Та же Венгрия на это не пошла, хоть имела такие возможности. Не будем забывать и о том, что большое количество наших соотечественников находятся сейчас в качестве беженцев в Польше. Это достаточно серьезная нагрузка на польский бюджет, но данная помощь оказывается, – отмечает эксперт. – Безусловно, большие сдвиги произошли и происходят в военно-технической сфере. Поляки передают нам огромное количество вооружения, в том числе, не афишируя этого. Те же бронеавтомобили DZIK. Есть еще ряд важных позиций. К примеру, запасные части и вооружение для МиГ-29. Всё это практически полностью поляки передали нам со своих складов".

По мнению Михаила Жирохова, поляки открыто вступят в войну только при условии, если РФ нанесет, как она пугает, превентивный удар по польской территории, через которую в Украину поступает вооружение.

"Но воевать тогда России придется со всем НАТО, частью которого является Польша. Что делает такой удар фактически нереальным. Считать Путина и его генералов настолько безумными, чтобы ввязаться в открытое военное столкновение с Альянсом, не стоит", – констатирует эксперт.

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