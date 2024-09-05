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Ирина Фарион может получить звание Героя Украины: петиция набрала нужные голоса

Предложение о присвоении Фарион звания Героя Украины посмертно получило поддержку тысяч украинцев

сегодня, 12:26
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Черновалова Кристина

Петиция о присвоении посмертного звания Героя Украины известному языковеду и общественному деятелю Ирине Фарион набрала необходимые 25 тысяч подписей и будет рассмотрена правительством. Соответствующая информация появилась на официальном сайте петиций в Кабинет Министров Украины.

Ирина Фарион может получить звание Героя Украины: петиция набрала нужные голоса

Ирина Фарион может стать Героем Украины: петиция получила поддержку. Фото AP nuotr.

Ирина Фарион известна своей многолетней деятельностью в сфере защиты и популяризации украинского языка. В тексте петиции отмечается, что Ирина Фарион внесла важный вклад в защиту украинского языка и государственности, особенно в условиях постоянного давления со стороны России. Также указано, что она неоднократно подвергалась преследованиям и угрозам из-за своей активной позиции, но продолжала свою работу, отстаивая права украинцев на родной язык и культуру.

“Неоднократно становилась объектом травли, угроз и пропаганды врага, как это часто было в истории украинских борцов за идентичность и независимость. Однако, несмотря на это, она продолжала идеологическую борьбу, на алтарь которой отдала свою жизнь" , — говорится в петиции" , — говорится в тексте петиции.

Ирина Фарион может получить звание Героя Украины: петиция набрала нужные голоса - фото 2

Согласно процедуре правительство должно рассмотреть петицию в течение 10 дней. Напомним, звание Героя Украины является высшей государственной наградой, присуждаемой за выдающиеся заслуги перед Украиной.

Ранее "Комментарии" писали, что адвокат Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве известного языковеда Ирины Фарион, Игорь Сулима, сделал резонансное заявление на пресс-конференции в Киеве. Он утверждает, что следователи намеренно игнорируют возможность того, что настоящий преступник все еще находится на свободе. Об этом сообщает "Апостроф".



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Источник: https://petition.kmu.gov.ua/petitions/6874?
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