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Иран отверг обвинения Украины о поддержке РФ и быстро нашел оправдание

В Иране заявили, что обвинения Украины необоснованны и продиктованы "влиянием третьих стран"

сегодня, 15:42
Автор:

Кравцев Сергей
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Иран отверг обвинения Украины о продаже России дронов-камикадзе, которые уже появились на фронте. Тегеран заявил о "влиянии третьих стран". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Tasnim.

Иран отверг обвинения Украины о поддержке РФ и быстро нашел оправдание

Иран. Фото: Getty Images

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Насер Канани заявил, что его страна очень сожалеет из-за ухудшения связей между Ираном и Украиной.

"Это решение основано на неподтвержденных сообщениях и вызвано созданием медийного пространства иностранными стороны", — сказал дипломат.

При этом в Иране заверили, что якобы их официальная позиция относительно полномасштабной войны в Украине не изменилась. Иран придерживается нейтралитета в войне, развязанной Россией, а глава МИД провел серию переговоров со своим российским коллегой, чтобы "помочь в разрешении кризиса".

"Канани посоветовал правительству этой страны (Украины, — Ред.) избегать влияния третьих стран, стремящихся разрушить отношения между двумя странами", — говорится в сообщение.

Читайте также на портале "Комментарии" — из-за поставок Ираном оружия России (речь о беспилотниках) для ведения войны украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации и существенно сократить количество дипломатического персонала посольства в Киеве. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шокирован отсутствием помощи нам со стороны Израиля. Есть ли вероятность, что после таких действий Ирана – Израиль, имеющий крайне сложные отношения с данной страной, ставшей союзником России, начнет предоставлять помощь Украине? Как на ситуацию могут повлиять те же США? "Прилетит" ли Ирану за такие действия? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/07/02/2778469/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D
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