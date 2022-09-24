Подножка Украине от Ирана и разочарование Израилем: кто способен быстро облагоразумить эти страны

Из-за поставок Ираном оружия России (речь о беспилотниках) для ведения войны украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации и существенно сократить количество дипломатического персонала посольства в Киеве. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шокирован отсутствием помощи нам со стороны Израиля. Есть ли вероятность, что после таких действий Ирана – Израиль, имеющий крайне сложные отношения с данной страной, ставшей союзником России, начнет предоставлять помощь Украине? Как на ситуацию могут повлиять те же США? "Прилетит" ли Ирану за такие действия? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Флаги Ирана и Израиля. Фото: из открытых источников

Вряд ли можно рассчитывать на получение Украиной какого-то оружия из Израиля

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос считает, что наши власти – и президент, и МИД – адекватно отреагировали на доказательства участия в войне против Украины иранских беспилотников.

"Абсолютно логичное лишение иранского посла аккредитации. Это серьезный шаг. Очевидно, что ситуация будет развиваться. Как минимум, можно ожидать дополнительных демаршей со стороны Украины. Вряд ли речь пойдет о разрыве дипломатических отношений между официальными Киевом и Тегераном. Но конкретные заявления и действия еще точно последуют", – прогнозирует Игорь Семиволос.

По его словам, абсолютно понятна и реакция президента Украины на пассивное поведение Израиля.

"Израильтяне продолжают, образно говоря, "сидеть на заборе". Ключевые политические силы этой страны накануне выборов пытаются избегать поднятия украинской темы, – поясняет эксперт. – В последнее время появились определенные сигналы о том, что израильские политики зондируют почву, следят за тем, как тема российско-украинской войны может быть интересна им в смысле получения новых голосов. Насколько это чувственная тема для израильского общества. Но пока что это выглядит именно прощупыванием, не более".

А потому, констатирует Игорь Семиволос вряд ли можно рассчитывать на получение Украиной какого-то оружия из Израиля.

"Ходили слухи, что израильтяне были не против поставлять нам антидронное оборудование. Но пока это остается на уровне слухов, – отмечает эксперт. – Интересно и то, как будут развиваться события в самом Иране, где в последнее время проходит ряд протестов. Внутренняя иранская повестка может сыграть значительную роль в дальнейшем развитии отношений между Киевом и Тегераном".

Пришло время серьезно реагировать Белому дому

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник уверен, что своими заявлениями Владимир Зеленский пытается играть на противоречиях между Израилем и Ираном. Показывая: смотрите, Иран – союзник РФ и одновременно – враг Украины и Израиля. И было бы логично, если Израиль будет поддерживать нашу страну в российско-украинской войне.

"В то же время, следует понимать, что во внутренней политике Израиля не всё так просто. Очень долгое время там навязывались тезисы, что Украина — это националистическое государство с большим процентом антисемитизма в обществе. Много усилий в этом направлении приложила российская пропаганда. Кроме того, политики Израиля вынуждены ориентироваться на общественное мнение внутри своей страны. В том числе на большую прослойку эмигрантов из СССР, из РФ, симпатии которых, в том числе благодаря работе роспропаганды, в большинстве своем на стороне Кремля. Так что не думаю, что позиция Израиля серьезно измениться – и он чуть ли не завтра начнет поддерживать Украину", – поясняет эксперт.

Вопрос, по словам эксперта, и в том насколько серьезными последствиями для Ирана обернется фактически открытая поставка вооружений в РФ, что идет вразрез с политикой всего мира.

"Думаю, США сейчас серьезно озадачены. Политика, которую американцы проводили на Ближнем Востоке последние 20 лет, оказалась непоследовательной. Каждая новая администрация Белого дома меня свою позицию касательно того же Ирана. Республиканцы вводили более жесткие санкции, демократы пытаются их ослабить. Иран начал понимать, что лучше какое-то время переждать – и попытаться договориться с новой администрацией. Но сейчас Белому дому придется реагировать, – считает Николай Мельник. – Тем более, что в окружении Байдена там превалирует мнение о необходимости активной позиции США на мировой арене в целом и в поддержке Украины в частности. И каждый новый враг Украины автоматически становится врагом США".

Политолог прогнозирует ужесточение американских санкций против Ирана. Кроме того, напоминает он, у США есть немало союзников на Ближнем Востоке, готовых открыто выступить против Ирана. Это и Саудовская Аравия и, возможно, Ирак.

"Думаю, в ближайшие неделю-две мы поймем, какая позиция победила в Вашингтоне: агрессивная (санкции и так далее) или примирительная (что будет ошибкой)", – резюмирует Николай Мельник.

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