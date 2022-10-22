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Иран начал угрожать ответными действиями Германии, Великобритании и Франции

Иран недоволен призывами к ООН расследовать поставки дронов россии

сегодня, 16:10
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Автор:

Кравцев Сергей

МИД Ирана не понравилось, что Германия, Великобритания и Франция выступают с призывами ООН расследовать поставки дронов-камикадзе России. Тегеран начал угрожать ответными действиями этим странам. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Иран начал угрожать ответными действиями Германии, Великобритании и Франции

Иран. Фото: из открытых источников

"Правительство Исламской Республики Иран, стремясь защитить свои национальные интересы и защитить права благородного иранского народа, оставляет за собой право реагировать на любые безответственные действия. Он будет без колебаний защищать интересы иранского народа", — заявил представитель иранского МИД Насер Канаани.

Стоит отметить, Великобритания, Франция и Германия призвали ООН расследовать использование россией беспилотников иранского происхождения против Украины, что может быть нарушением резолюции Совбеза ООН 2015 года относительно ограничений, наложенных на Иран. В письме, подписанном постпредами трех стран в ООН, выражается поддержка призыва Украины к проведению такого расследования.

Читайте также на портале "Комментарии" — на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что наша страна приветствует решительные шаги со стороны многих членов Совбеза ООН относительно немедленного расследования поставок Ираном беспилотников России. Тему ракетного террора со стороны РФ, а также использования ей иранских беспилотников, затронул в своем вечернем обращении 21 октября и президент Владимир Зеленский. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".




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Источник: https://www.reuters.com/world/iran-strongly-condemns-call-un-probe-into-alleged-use-its-drones-ukraine-irna-2022-10-22/
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