Как остановить поставки иранского вооружения в РФ – что уже предпринимает Запад и Украина

На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что наша страна приветствует решительные шаги со стороны многих членов Совбеза ООН относительно немедленного расследования поставок Ираном беспилотников России. Тему ракетного террора со стороны РФ, а также использования ей иранских беспилотников, затронул в своем вечернем обращении 21 октября и президент Владимир Зеленский. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".

Иранские беспилотники. Фото: из открытых источников

Иран пытается действовать в тактике, которую использует Россия

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич поясняет:

"Важно понимать, что сделка с РФ могла проводиться либо собственно через руководство Ирана, либо – через Корпус стражей исламской революции (КСИР), который фактически является государством в государстве. И, когда иранские власти говорят, что официальный Тегеран не имеет отношения к поставкам дронов, они, возможно, не кривят душой, потому что КСИР вынесен за рамки иранского государства".

Но факт остается фактом, отмечает эксперт. Дроны разработаны иранскими учеными на территории Ирана, произведены там же. А через кого попали в руки российского агрессора – уже не так важно.

"Резкая риторика Украины, в том числе о необходимости разрыва дипломатических отношений с Ираном, заставила задуматься официальный Тегеран. Оттуда уже звучат призывы в стиле – давайте обсудим ситуацию. Уверен, что нам надо давить и дальше. Тем более, что у Ирана на данный момент есть весьма чувствительная тема – возобновление ядерной сделки с Западом. До нового года она может и не состояться, но в краткосрочной перспективе Ирану важно выйти на эту сделку, – подчеркивает Игорь Тышкевич. – Но сейчас он пытается действовать в тактике, которую использует Россия. А именно – повышение ставок. Мол, если с нами не договаривается, мы сделаем еще какую-то гадость".

И вот тут, уверен эксперт, важны не столько коммуникации Украины с Ираном или Западом (который и так приложил Тегеран санкциями), сколько с теми государствами, с которыми иранцы в том или ином виде сотрудничают.

"Так, есть сотрудничество и конкуренция Ирана с Турцией. И нам следует затрагивать иранскую проблематику в разговорах с турецкой стороной. И есть сотрудничество между Ираном и Китаем, – рассказывает Игорь Тышкевич. – Правда, китайский тренд – крайне проблемный для нашей дипломатии. Но там нам тоже можно и нужно работать. Тем более, что Китай не поставляет современные системы вооружения и даже комплектации российской стороне".

Нужно добиться, если не совсем прекратить поставки оружия россиянам, то хотя бы снизить их объемы

По словам эксперта Украинского института политики Никиты Трачука, уже в первые месяцы после начала широкомасштабной российского агрессии стало понятно, что тактически и во многом технически украинская армия превосходит своего противника, который долгое время гордо поддерживал миф о "второй армии мира".

"Пока россияне двигались огромными централизованными колоннами "напоказ", украинцы действовали малыми тактическими группами с широким применением современных средств вооружения – в том числе и беспилотников. Это давало серьёзное преимущество на поле боя. К сожалению, наш противник – не идиот и на своих ошибках учится. Россияне к осени поняли, что в современной войне БПЛА играют значительную роль в боевых действиях. И теперь мы видим ежедневные атаки иранских дронов. Также есть информация, что в РФ массово собирают уже свои беспилотники по приобретённым технологиям", – отмечает эксперт.

По его словам, противостоять атакам дронов можно, хотя это и не просто.

"Как поясняют военные специалисты, сбить беспилотники зачастую стоит гораздо дороже, чем сам БПЛА. Есть варианты сбивать из стрелкового оружия, кое-где с этим справляются, но далеко не всегда успешно. Хотя компетентные органы утверждают, что мы уже сбиваем, по разным оценкам, до 80-85 процентов дронов", – подчеркивает Никита Трачук.

Он высказывает надежду, что нам помогут западные партнеры. Так, французы обещали передать установки ПВО Crotale, которые, как считается, хорошо борются с БПЛА. Также о специальных "антидронных" системах говорилось и в руководстве НАТО, ожидаются их поставки в Украину.

"Наказание Ирана – тема интересная и многогранная. Украина уже официально называет Исламскую республику "соучастником российских преступлений", а Евросоюз готовится вводить санкции. Отношусь к этому двояко, – признался эксперт. – С санкциями есть одна большая проблема: это дилемма между справедливостью и эффективностью. Да, ввести санкции за подобное – справедливо. Но эффективно ли? Иран под санкциями уже пятое десятилетие кряду, со времен революции 1979 года. Понятно, что развиваться стало сложнее, но и не чтобы особо помешало. Иран при новом режиме живёт и кое-как, но развивается уже почти полвека. Практически все возможные санкции против него уже давно введены. А еще Тегеран с чисто персидской хитростью сидит на двух стульях: одной рукой поставляет России оружие, а другой – не признаёт аннексию наших территорий и призывает к мирному урегулированию".

К тому же, акцентирует Никита Трачук, вопрос поставок тоже под вопросом: Иран официально заявляет, что ничего никому не поставлял. В общем, "включает Россию" – дескать, "а это не мы".

Эксперт считает, что санкции вряд ли остановят Иран. Физически противодействовать (разбомбить какой-нибудь завод по производству дронов) Украина пока тоже не может.

"Потому остается, на военном уровне – стараться максимально эффективно сбивать эти доставшие уже нас "Шахиды", а на дипломатическом – пытаться как-то работать с Исламской республикой, убеждая если не стать на нашу сторону, то хотя бы соблюдать "холодный нейтралитет" по китайскому примеру. И если не совсем прекратить поставки оружия россиянам, то хотя бы снизить их объемы, – поясняет Никита Трачук. – Работа на этом направлении должна вестись постоянно".

Надо делать ставку на санкции, мониторинг и противодействие

Аналитик Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко рассуждает так:

"По оценкам экспертов, иранские дроны сделаны из разных комплектующих. Они поставляются разными странами как продукты невоенного назначения. Следовательно, верным шагом является введение санкций, которые усложнят такое снабжение".

Параллельно с этим, считает аналитик, требуются технологии защиты от дронов.

"Следовательно, – резюмирует Юлия Тищенко, – надо делать ставку на санкции, мониторинг и противодействие. Кстати, санкции против компаний и физлиц Ирана уже оперативно введены ЕС и Британией".

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