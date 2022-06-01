Интрига в Молдове закручивается: будет ли Санду дожимать Додона – чего ждать в дальнейшем

Бывший президент Молдовы Игорь Додон, задержанный в мае по делу о пассивной коррупции, незаконном обогащении, предательстве родины и финансировании политической партии преступной организацией, останется под домашним арестом. Решение 31 мая приняла Апелляционная палата Кишинева. Сам Додон заявил, что "борьба начинается" и "победа будет за нами". Как могут далее лечь карты молдавского кейса? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Санду и Додон. Фото: из открытых источников

Санду выполняет свои предвыборные обещания

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов отмечает, что в истории с Додоном для действующей власти совпали все необходимые компоненты.

"Во-первых, победа на президентских выборах проевропейской Майи Санду была обусловлена неудовольствием граждан Молдовы высоким уровнем коррупции, лицом которой считался Додон. Так что Санду выполняет свои предвыборные обещания. Во-вторых, сегодня россия не способна в полной мере защитить своего ставленника. И этот нюанс, очевидно, сыграл решающую роль", – считает Александр Леонов.

По его мнению, дальнейшая судьба Додона будет, в том числе, зависеть от работы молдавских правоохранителей и их способности добиться приговора в суде.

Молдова находится в сложном положении: рф давит на нее через газовые контракты и сепаратистские движения в Гагаузии, а также используя фактор Приднестровья

По словам главы Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко, дело Додона – редкий пример для постсоветского пространства.

"Однако Молдова довольно специфична и не особо политически стабильна, – отмечает эксперт. – Потому сложно прогнозировать прямые последствия ареста пророссийского политика. Если приговор удастся довести до тюремного заключения – очевидно, в стране начнутся волнения пророссийских левых сил, составляющих ощутимый сегмент политикума. Потому, думаю, правительство Молдовы будет действовать в отношении Додона довольно осторожно".

Наиболее вероятным следствием таких действий может быть реконфигурация в лагере пророссийских сил Молдовы, прогнозирует Ярослав Божко.

"В случае физической невозможности для Додона выполнять роль ключевого пророссийского кандидата, будет выдвинут новый. При этом, Молдова находится в сложном положении: рф давит на нее через газовые контракты и сепаратистские движения в Гагаузии, а также используя фактор Приднестровья. Для президента Майи Санду попытка изменить политический ландшафт своей страны сейчас выглядит смелым шагом. Но нет гарантий, что это дело будет действительно доведено до конца", – констатирует эксперт.

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