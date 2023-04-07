Институт демографии назвал численность населения Украины

В Институте демографии и социальных исследований допустили численность населения Украины по состоянию на 1 января 2022 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".

Популяция Украины. Фото из открытых источников

В ходе дискуссии "Изменение демографической ситуации в стране: прогнозы и вызовы для государства" была озвучена численность населения Украины. Об этом сообщила директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова. По ее словам, численность населения Украины варьируется в пределах 28-34 млн человек.

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"Мы попытались оценить численность населения на 1 января 2023 года в границах страны на 1 января 2022 года. У нас получилась вариация от 28 до 34 миллионов человек. Львиная доля этой вариации связана с тем, что мы не понимаем, что происходит с миграцией", — сказала Элла Либанова.

Директор Института демографии и социальных исследований указала, что более точные данные можно получить, если лучше работать над учетом украинцев, пересекающих границу на Западе. Кроме того, Либанова отметила, что сложно сосчитать вероятные три миллиона украинцев, которые могли пересечь границу с Россией.

Также Институт демографии прогнозирует, что в 2030 году численность Украины будет в пределах 24-32 млн человек. Однако Элла Либанова добавила, что основным источником демографической ситуации в стране должна быть перепись населения, однако в Украине она проходила однажды в 2001 году. Тогда было объявлено, что население Украины составляет 48 млн. 457 тыс. человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские беженцы в Европе должны сдать тест по языку.

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