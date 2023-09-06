Индия может изменить свое название: сколько это обойдется

Индия разослала официальные приглашения странам на участие в саммите G 20, который пройдет в сентябре 2023 года. В приглашении должность президента Индии была указана как "президент Бхараты", что породило слухи о вероятном переименовании страны. Аналитики Outlook India подсчитали, сколько обойдется замена названия для такой большой страны как Индия.



Индия может изменить свое название. Фото из открытых источников

Первая статья Конституции Индии начинается словами "Индия, то есть Бхарата…", таким образом указывая на самоназвание страны. Ожидается, что правительство страны с населением 1,4 млрд. человек может собраться на специальной сессии парламента 18-22 сентября и принять резолюцию об изменении названия.

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Исследователи Outlook India использовали расчеты при переименовании африканской страны Свазиленд на Эсватини и сделали перерасчеты на Индию. Таким образом, выяснилось, что изменение названия для Индии будет стоить 1,7 млрд долларов. Здесь учтены расходы по обновлению карт, навигационных систем, ориентиров на шоссе и официальных документов в государственных и общественных департаментах. Интересно, что Индия тратит примерно такую же сумму на питание около 800 млн человек в своей стране ежемесячно.

Как показывает практика соседней близ Индии страны, Шри-Ланке понадобилось около 40 лет, чтобы исключить свое прежнее название Цейлон из всех государственных документов.

Напомним, что Индия активно занимается переименованием своих городов. Ранее были изменены такие города как Калькутта на Колката, Бомбей на Мумбай, Гургаон на Гуруграм и другие. Таким образом, Индия пытается избавиться от колониального наследия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Индии объяснили, почему покупают российскую нефть.

Также "Комментарии" писали, что в Индии создали словарь пренебрежительных терминов на обозначение женщин, которые следует избегать.