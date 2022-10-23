Имел звание «Героя Украины», а теперь обвинен в измене: кто такой Вячеслав Богуслаев

В субботу стало известно, что СБУ арестовали одного из чиновников компании "Мотор Сич". Позже выяснилось, что им оказался почетный глава одного из крупнейших производств авиадвигателей в Украине Вячеслав Богуслаев. Кроме того, бизнесмен входит в списки самых богатых украинцев. Портал "Комментарии" собрали информацию о Вячеславе Богуслаеве, подозреваемом в сотрудничестве с РФ.

Кто такой Вячеслав Богуслаев. Фото с открытых источников

Вячеслав Богуслаев обвиняется в поставке России авиадвигателей и другого оборудования для боевых самолетов РФ, которые затем атаковали украинские населенные пункты. Следователи утверждают, что у них есть доказательства сотрудничества бизнесмена с россиянами.

Вячеслав Богуслаев родился в 1938 году в Казахстане, в 50-х годах служил в армии СССР, затем окончил Запорожский технический институт и получил звание инженера-механика по специальности авиационные двигатели. После чего карьера Богуслаева резко пошла в гору и в 1994 году он возглавил "Мотор Сич", которой руководил 12 лет, а сейчас имеет статус почетного директора компании.

В 2000 году Леонид Кучма наградил Богуслаева званием "Героя Украины" за развитие машиностроения. В 2004 году Богуслаев получил "Орден дружбы" от Российской Федерации из-за тесных связей в сотрудничестве между странами. Интересно, что в 2010 году бизнесмен возглавил список из 10 человек, наиболее помогавших в укреплении национальной безопасности Украины в период с 2005 по 2010 годы. Также Вячеслав Богуслаев входил в пророссийскую "Партию Регионов".

В 2021 году в рейтинге самых богатых украинцев Богуслаев занял 69 место с состоянием в 152 млн долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о задержании директора предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева с подозрением в измене.

Также "Комментарии" писали, что означает расследование СБУ для других предприятий, работающих с РФ.

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