Согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, с понедельника, 27 сентября, до воскресенья, 3 октября, в стране будет преобладать антициклональный характер погодных условий. Это значит, что существенных дождей на этой неделе на территории Украины ожидать не стоит. Об этом специалист написала на странице в Facebook.

Холодные ночи и много солнца: синоптик озвучила прогноз погоды на неделю - фото из открытых источников

Диденко отметила, что исключением в понедельник и вторник станут Сумская, Харьковская, Полтавская и часть Черниговской и Луганской областей. Здесь ожидается небольшой дождь. А после, по прогнозу синоптика, украинцев ждет много солнца и красивых осенних облаков. Однако Диденко предупредила водителей и о туманности, которая будет создавать опасную видимость на дорогах.

На протяжении недели температура воздуха днем будет колебаться в пределах +13...+18 градусов. Самыми теплым регионом станет юго-запад — столбики термометров поднимутся до +18...+22 градусов.

Диденко отмечает, что ночи в этот период будут холодными — до +4...+9 градусов, а в Южной части страны и на Закарпатье — до 12 градусов со знаком "+".

Отметим, что по прогнозу синоптика Леонида Горбаня, в самом конце первой десятидневки октября потеплеет, а середина месяца порадует всех плюсовыми +20 и солнечными днями. Замечательной, с солнцем будет денек на праздник Покрова. Ориентировочно, с 17 октября внезапно станет холодно, только +6+ 8, пройдет холодная слякоть В конце второй десятидневки придут первые заморозки в северные и восточные регионы. В конце третьей десятидневки снова станет холодно, как в позднем ноябре, даже прогнозируются морозы до -7. Перед началом ноября, на 2-3 дня потеплеет, будет+ 8 +10, но так будет всего несколько дней.









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