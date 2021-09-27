logo
Русский Українська

BTC/USD

44023.21

ETH/USD

3130.44

LTC/USD

153.27

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.55

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Холодные ночи и много солнца: синоптик озвучила прогноз погоды на неделю
commentss НОВОСТИ Все новости

Холодные ночи и много солнца: синоптик озвучила прогноз погоды на неделю

Диденко предупредила и о туманности, которая будет создавать опасную видимость на дорогах

сегодня, 09:42
Автор:

Елизавета Черных

Согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, с понедельника, 27 сентября, до воскресенья, 3 октября, в стране будет преобладать антициклональный характер погодных условий. Это значит, что существенных дождей на этой неделе на территории Украины ожидать не стоит. Об этом специалист написала на странице в Facebook. 

Холодные ночи и много солнца: синоптик озвучила прогноз погоды на неделю

Холодные ночи и много солнца: синоптик озвучила прогноз погоды на неделю - фото из открытых источников

Диденко отметила, что исключением в понедельник и вторник станут Сумская, Харьковская, Полтавская и часть Черниговской и Луганской областей. Здесь ожидается небольшой дождь. А после, по прогнозу синоптика, украинцев ждет много солнца и красивых осенних облаков. Однако Диденко предупредила водителей и о туманности, которая будет создавать опасную видимость на дорогах. 

На протяжении недели температура воздуха днем будет колебаться в пределах +13...+18 градусов. Самыми теплым регионом станет юго-запад — столбики термометров поднимутся до +18...+22 градусов. 

Диденко отмечает, что ночи в этот период будут холодными — до +4...+9 градусов, а в Южной части страны и на Закарпатье — до 12 градусов со знаком "+". 

Отметим, что по прогнозу синоптика Леонида Горбаня, в самом конце первой десятидневки октября потеплеет, а середина месяца порадует всех плюсовыми +20 и солнечными днями. Замечательной, с солнцем будет денек на праздник Покрова. Ориентировочно, с 17 октября внезапно станет холодно, только +6+ 8, пройдет холодная слякоть В конце второй десятидневки придут первые заморозки в северные и восточные регионы. В конце третьей десятидневки снова станет холодно, как в позднем ноябре, даже прогнозируются морозы до -7. Перед началом ноября, на 2-3 дня потеплеет, будет+ 8 +10, но так будет всего несколько дней.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4916106255085980
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ