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Холод и ливни: какой будет погода в последнюю неделю июля в Украине

Снижение температуры в ближайшие дни накроет практически все области

сегодня, 21:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Ситуация с погодой в регионах нашей страны в ближайшие дни не будет радовать  – в последние семь дней июля до выходных прогнозируется прохладная температура и дожди. Однако уже в выходные дни придет ожидаемое потепление.

Холод и ливни: какой будет погода в последнюю неделю июля в Украине

Погода в июле в Украине (фото из открытых источников)

Об этом сообщила известная украинская прогнозистка Наталья Диденко. Она сообщает, что начиная с 26 июля, в украинских регионах станет прохладнее.


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Но первыми, понижение температуры ощутят в западных регионах страны, далее, в четверг и пятницу похолодание будет распространяться по восточным регионам.

Синоптик рассказала о погоде, прогнозируемой в ближайшие дни в столице. Наталья Диденко говорит, что в Киеве в четверг, 27 июля, прогнозируются сильные дожди и неожиданное для июля похолодание.

"Метеорологическая карусель будет крутить голову и манипулировать сосудами – профилактически отбивайтесь!", – сообщает Диденко.

Вместе с тем, в столице до наступления выходных дней погода улучшится, в следующие выходные снова будет плюсовать и будет тепло и комфортно.

"29-30 июля, практически завершение месяца, подарит киевлянам комфортную синоптическую ситуацию — ясное голубое небо, белые кучевые облака, приемлемую температуру воздуха 25 28 градусов. Все — на природу! .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что синоптик прогнозирует сильную жару в Украине. 22 июня жителей Украины ожидает хорошая июньская погода, которая не обойдется без жары и в некоторых регионах возможны грозы. По информации украинской прогнозистки, в течение дня  максимально столбик термометра будет показывать +25+30 градусов. Несколько прохладнее будет в восточном регионе, в том числе на крайнем востоке страны, +23 +26 градусов.

 



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