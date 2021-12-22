Химоружие на Донбассе: что задумали в Кремле для новой провокации против Украины

Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу сделал заявление о том, что якобы частные военные компании (ЧВК) из Америки готовят провокацию с использованием химических компонентов в восточном регионе нашей страны. Спикер Пентагона Джон Кирби и спикер Госдепа США Нэд Прайс уверяют, что Шойгу врет. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" эти заявления и вероятность того, что Россия сама устроит провокацию.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин будет действовать по уже отработанным схемам

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук уверен, что Москва и дальше будет продолжать нагнетать ситуацию.

"Дикарские заявления Путина и Шойгу, в том числе о том, что американские ЧВК якобы готовят провокацию в Украине с химическими компонентами, показывают, что Москва не собирается оставлять нас в покое. Эти заявления можно было бы воспринимать как полный политический сюрреализм, если бы не печальный пример Сирии, на территории которой Кремль уже применял запрещенное химическое оружие. Затем обвинив в этом противников незаконного "президента" Башара Асада", – напоминает Виктор Каспрук.

По его мнению, похоже, что Путин ищет повод для резкого увеличения эскалации на российско-украинском фронте на Донбассе.

"Вероятно, уже расписаны несколько сценариев, – отмечает эксперт. – Одним из них станет применение химического оружия. После этого кремлевские пропагандисты раструбят на весь мир, о якобы "преступлениях киевской военщины", на которые, конечно, в Москве не могут закрывать глаза. Поэтому, мол, для того чтобы "спасти жителей Донбасса", российская армия вынуждена будет отреагировать. Всё могут сделать в духе КГБ/ФСБ и Путина. Сами отравят ОРДЛО, сами и придут их защищать и воевать со всей Украиной".

Виктор Каспрук акцентирует: если Кремлем уже принято решение о новом вторжении в Украину, то контекст провокаций не важен, чисто формален. Никто в него всё равно не поверит, но факта вторжения это не отменит.

"Путин будет действовать по уже отработанным схемам, – считает эксперт. – Сначала поднимается страшная антиукраинская истерия на кремлевском телевидении. Затем "ихтамнеты", которые делают вид, что они армия "молодых республик", со снятыми шевронами и зарисованными номерами на российских танках, приступят к широкомасштабной провокации против Вооруженных Сил Украины. По версии Москвы – обстреливающих или отравляющих химикатами "своих" мирных жителей. Не исключено, что в Генштабе вооруженных сил РФ задумали легитимизировать российских военных на Донбассе. Для начала использовав авиацию для ударов по линии обороны ВСУ. А затем введя, уже не скрывая, новые российские войска в ОРДЛО. Ну, а оправдание уже готово. Остается только провести провокацию и ждать реакции ВСУ и западного мира. Если эта ответная реакция будет слабой, то Москва будет нагнетать военную конфронтацию и дальше".

Россия использует заезженный предлог для угрозы силой Украине и шантажа президента Зеленского

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили подчеркивает, что прецеденты применения силы в ответ на использование запрещенного химического оружия были, причем не только в Сирии.

"В 2017 году США нанесли ракетно-бомбовые удары по авиабазе Шайрат после применения режимом сирийского президента Башара Асада химоружия в контролируемом оппозицией городе Хан -Шейхун. Также американцы бомбили промышленные объекты Ирака в 1998 г. (операция "Лиса пустыни") после того, как режим президента Саддама Хуссейна решил помешать комиссии ООН проводить в стране инспекции на предмет производства и наличия химического оружия. Кроме того, формальной причиной для вторжения войск США в Ирак в 2003 г. для смены правящего режима и установления контроля над иракской нефтью стал поиск оружия массового поражения, которое так и не нашли", – напоминает эксперт.

Следовательно, продолжает он, Россия использует заезженный предлог для угрозы силой Украине и шантажа президента Владимира Зеленского, чтобы заставить его провести выборы в ОРДЛО и предоставить особый статус Донбассу (политическая часть Минских соглашений).

"Россия оказывает психологическое давление на Украину и НАТО, понимая, что никто не заинтересован в новой большой войне в Европе, – поясняет Георгий Кухалейшвили. – Путин пользуется пацифистскими настроениями администрации президента США Джо Байдена, который уже заявил, что вопрос отправки в Украину американских войск не рассматривался. Кроме дезинформации по поводу химоружия, российские власти заговорили о возможности размещения ядерного оружия в Беларуси. Все эти манипуляции рассчитаны на решение одной задачи. Москва создает новые точки напряженности, чтобы добиться ревизии порядка европейской безопасности, сформировавшегося после окончания "холодной войны", а именно поспособствовать заключению формального пакта о моратории на вступление в НАТО Украины, Грузии, Молдовы, о выводе системы ПРО США из Европы и военных контингентов США, Великобритании, Германии, Канады из стран Балтии и Польши".

Эксперт сомневается, что Россия готова к полномасштабному вторжению в Украину.

"В этом нет смысла, – уверяет он. – У России и так есть рычаги давления на Киев в виде аннексированного Крыма и конфликта на Донбассе. Согласно критериям НАТО, в организацию не могут вступить страны с такими проблемами".

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