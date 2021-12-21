Афганистан-2: что задумали в Кремле накануне католического Рождества

Руководители разведки Великобритании предупредили министров об "очень реальной возможности" вторжения России в Украину накануне католического Рождества (празднуется 25 декабря), поскольку дата совпадает со 42-й годовщиной вторжения Советского Союза в Афганистан. Почему западные СМИ так активно разгоняют трек о российской угрозе? Действительно ли так велика вероятность вторжения – или дело в чем-то другом? Портал "Комментарии" обратился с этими вопросами к экспертам.

Российские войска. Фото из открытых источников

Вполне в духе России пойти в наступление против Украины в преддверии главного праздника Западного мира

Эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский акцентирует, что это заявления Великобритании о возможном вторжении РФ в Украину – лишь очередное из череды подобных, которые звучат уже полтора месяца из-за концентрации российских войск у украинских границ.

"Более того – в Великобритании официально заявили, что могут направить в Украину в случае российского вторжения 600 человек личного состава, большинство из которого – бойцы спецподразделений, – напоминает эксперт. – Великобритания постоянно мониторит ситуацию, владеет в достаточном объеме информацией, частью из которой делится в публичном пространстве. В последнее время мы часто слышим комментарии главы Минобороны Великобритании Ника Картера касательно российско-украинского конфликта и того, как опасна РФ своей непредсказуемостью. Было и заявление главы разведки Великобритании – Ми-6 – о том, что РФ готовит наступление. Но какими аспектами гибридной войны она воспользуется – пока не понятно".

Что касается возможной даты наступления – 24-25 декабря, она, по словам Владислава Дзивидзинского, достаточно символична.

"Она совпадает с католическим Рождеством – одним из главных праздников Западного мира. Которому идеологически противостоит Путин и Россия. И провести такое нападение накануне или в день главного праздника Западного мира – вполне в духе РФ. С другой стороны, дата совпадает и с датой вторжения СССР в Афганистан. Учитывая, то Путин системно возвращается в прошлое, апеллируя к предыдущему историческому могуществу то Российской Империи, то СССР – такая дата может быть в информационном плане не выигрышной, а проигрышной. Ведь в Афганистане всё закончилось не хорошо для Союза, и может таким же образом закончится для путинской России", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, такими предостережениями не стоит пренебрегать. И мы должны быть готовы к российскому вторжению постоянно.

"Украина как воюющая восьмой года страна, понимает – кто наш враг, что он из себя представляет, на что способен. И мы должны быть готовы всегда и ко всему. Тем более при скоплении 100-тысячной группировки российских войск на нашей границе, – отмечает Владислав Дзивидзинский. – Но и преувеличивать роль этой даты также не стоит. Сейчас РФ вошла в переговорный процесс с США, с коллективным Западом. Идет серия переговоров. При этом Россия явно провоцирует Западный мир своими ультиматумами , эскалацией возле украинских границ. Ей важно понять, на что Запад готов, а на что – нет. И Россия повышает ставки в геополитической борьбе с главными мировыми игроками – чтобы получить хотя бы часть из того, что хотела бы".

Эксперт уверен: если что-то и будет в ближайшее время – это не более чем провокации и демонстрация решительности намерений. Но вряд ли полномасштабное вторжение.

"По моему убеждению, захватить еще кусочек Украины, получив в ответ на это массу санкций (о чем неоднократно предупредили Россию страны Запада) и жесткий отпор со стороны украинцев – вряд ли в интересах Кремля. Равно как полномасштабная война с Украиной, которая приведет к еще более драматическим последствиям для самой страны-агрессора – во всех аспектах", – констатирует Владислав Дзивидзинский.

Чтобы предотвратить российскую агрессию, НАТО могло бы создать над Украиной бесполетную зону для российских самолетов

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий считает вторжение вполне возможным. По его словам, недавние выступления Путина риторикой очень напоминают выступление Гитлера перед нападением на Польшу.

"Москва явно готовит провокацию – новый Гляйвиц (инсценировка нападения Польши на немецкую радиостанцию в городе Глайвиц — ныне Гливице, проведённая СС 31 августа 1939 года в рамках широкомасштабной "операции Гиммлер" для создания повода для нападения Германии на Польшу – прим. ред.). Возможно, с использованием химических веществ на Донбассе, как сказал российский министре обороны Шойгу (при этом заранее обвинив в этом мифические американские ЧВК), чтобы оправдать агрессию", – предупреждает Александр Палий.

Что касается сроков, то это возможно в любой момент, но более вероятно в январе, считает он.

"Что могли бы для Украины сделать западные страны, чтобы предотвратить агрессию? Для начала НАТО могло бы создать над Украиной, как в свое время над Ираком и Сирией, бесполетную зону для российских самолетов", – отмечает эксперт.

Администрации Джозефа Байдена и Владимира Путина действуют сообща

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак считает, что категорически не корректно проводить какие-либо аналогии возможного вторжения РФ в Украину в декабре 2021 с похожими событиями декабря 1979, когда СССР вторгся в Афганистан.

"Неуместность такого сравнения заключается хотя бы в том, что при разработке операции по свержению лидера Афганистана – Хафизуллы Амина было решено использовать просьбы самого Амина о советской военной помощи (с сентября по декабрь 1979 года было 7 таких обращений). В случае с Украиной, подобных призывов не было и в обозримом будущем точно не будет", – поясняет эксперт.

Он напоминает, что, по данным разведки США, на расстоянии порядка 100-150 от границы Украины сейчас находится около 70 тысяч военнослужащих РФ, численность которых планируется нарастить до 175 тысяч.

Иван Ступак подчеркивает, что важно понимать три момента.

1. По старой советской традиции, между фактическим приказом о наступлении и самим наступлении проходит 3-4 дня. На данный момент даже человек, который в силах отдать такой приказ, сам не знает, когда его подпишет – и подпишет ли вообще.

2. 100-150 км это, по хорошему, 1 день пути для тяжелой техники. Поэтому речь не идет о внезапности наступления.

3. 70 тысяч военнослужащих армии РФ или даже 175 тысяч – этого категорически мало для массированного наступления по всей территории Левобережной Украины с захватом областных центров.

"Ориентировочна численность ВСУ порядка 255 тысяч + около 1 млн резервистов, не включая сотрудников многочисленных правоохранительных органов. Стандартное соотношение нападающий – обороняющийся должно соотноситься в пропорции 3 к 1", – поясняет эксперт.

Зачем же тогда идет нагнетание ситуации? Иван Ступак комментирует происходящее так:

"Мое внутреннее ощущение говорит о том, что в данной ситуации администрация Джозефа Байдена и Владимира Путина действуют сообща. В деле, похоже, и Великобритания. Главная цель РФ и США – заставить Украину выполнить все требования Минских соглашений путем демонстрации угрозы внешнего вторжения. В качестве подтверждения этого тезиса можно использовать тот факт, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд в октябре в течение трех дней находилась в РФ с официальным визитом – это невероятно долго. Кроме того, в ноябре Байден направил в Москву директора ЦРУ Билла Бернса. В столице РФ тот находился два дня, что также невообразимо долго для подобных визитов".

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