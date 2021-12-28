Херсон парализовал ледяной дождь: синоптики предупредили об очередной непогоде

Еще ночью в городе Херсон прошли осадки в виде холодного дождя, что сразу замерзал. По этой причине на автострадах и тротуаре образовалась ледяная корка. Потому в городе стоят машины местного электротранспорта.

В городе остановились троллейбусы (Фото. Херсонская ОГА)

Контактная сеть покрылась льдом и не могут ехать по маршрутам городских троллейбусов. Горожане уже сетуют на то, что улицы стали скользкими и опасными, потому что покрылись льдом. Также движение в некоторых местах перекрыли сваленные непогодой деревья.

Вячеслав Билковский, теперь выполняющий в городе обязанности заместителя мэра, говорит, что троллейбусы остановились из-за того, что контактная сеть покрыта ледяной коркой.

По его словам, по прихоти погоды, которая преподнесла в дар херсонцам дожди и гололедицу, не функционирует троллейбусная сеть. Сейчас рабочие очищают линии и электротранспорт быстро выедет на маршруты. Столбик термометра показывает то плюс, то минус, поэтому всем нужно в такую капризную погоду быть осторожными – и водителям, и пешеходам. Также он напоминает водителям, переоборудовать транспорт на зимнюю резину, соблюдать ПДД и не парковаться по обочинам центральных автострад, чтобы не создавать препятствий для работы коммунальной техники.

Глава Херсонского облгидрометцентра в социальных сетях сообщает, что в ближайшее время погода в областном центре Херсонской области может стать еще хуже.

По его словам, осадки в виде дождя и плюсовая температура могут стать причиной ложных иллюзий, что неурядицы стихии уже прошли. И нужно подождать, когда ледовое покрытие потечет и тогда можно будет снова двигаться и ходить с комфортом. Но буквально в ближайшее время все может измениться, а сама погода существенно ухудшится.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ровенской области стихия натворила бедствия.

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