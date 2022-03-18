Хакерская атака на новостные сайты Украины: в СБУ раскрыли подробности

17 марта Киберполиция, Госспецсвязь, СБУ, Национальный координационный центр кибербезопасности благодаря блестящей командной работе провели подробную проверку факта вмешательства в работу сайтов онлайн-СМИ, которые подверглись атаке российских хакеров, в частности и портал "Комментарии". Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Telegram Нацполиции Украины.

Хакеры. Фото: из открытых источников

Атака хакеров РФ пришлась ближе к вечеру 17 марта. Тогда на большинстве украинских информационных ресурсов начала появляться запрещенная в Украине символика страны-агрессора – флаг РФ с георгиевской лентой, а также буквы "Z" и "V", которые уже ранее украинцы могли видеть на российской военной технике.

В Полиции успокаивают, в результате хакерской атаки вся информация, которая содержалась ранее на информационных ресурсах в целостности и сохранности. Она не пострадала. Не произошло и уточки персональных данных.

Правоохранители отмечают, на первых же этапах расследования удалось идентифицировать сеть и сервера, которые злоумышленники использовали для атаки. Это стало первым показателем того, что злоумышленники слабо подготовлены.

На данный момент угрозы работы информационным ресурсам нет. Они функционируют, как и раньше.

Действия правонарушителей будут квалифицированы как поддержка страны, совершающей преступления против человечества и человечности. Доказательства, собранные во время расследования, будут использованы для привлечения виновных к ответственности.



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