Гутерриш нашел объяснение, почему не мог не поехать к Путину в Казань

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Кравцев Сергей
Генсек ООН Антониу Гутерриш, столкнувшийся с массой критики за свой визит на саммит БРИКС в РФ, попытался оправдаться за свой поступок, заявив, что во время встречи с российским диктатором Путиным призвал к обеспечению справедливого мира в Украине и подчеркивал необходимость поддержания ценностей Устава ООН. Как передает портал "Комментарии", об этом Гутерриш рассказал на своей странице в X (Twitter).
Антониу Гутерриш. Фото: из открытых источников
Гутерриш также рассказал, что на встрече с Путиным подчеркнул, что "российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права".
Генсек ООН также заявил, что "решительно" поддерживает заключение соглашения о безопасном судоходстве в Черном море для глобальной продовольственной безопасности.
Отметим, вчера стало известно, что глава украинского государства Владимир Зеленский отклонил визит Антониу Гутерриша в Украину из-за участия генсека ООН в саммите БРИКС, который проходил на территории России.
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