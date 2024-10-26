Гутерриш нашел объяснение, почему не мог не поехать к Путину в Казань

Генсек ООН Антониу Гутерриш, столкнувшийся с массой критики за свой визит на саммит БРИКС в РФ, попытался оправдаться за свой поступок, заявив, что во время встречи с российским диктатором Путиным призвал к обеспечению справедливого мира в Украине и подчеркивал необходимость поддержания ценностей Устава ООН. Как передает портал "Комментарии", об этом Гутерриш рассказал на своей странице в X (Twitter).

Антониу Гутерриш. Фото: из открытых источников

"На сессии БРИКС я призвал к справедливому миру на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи. Я подчеркнул, что везде мы должны соблюдать ценности Устава ООН, верховенство права и принципы суверенитета, политической независимости и территориальной целостности государств", — написал он.

Гутерриш также рассказал, что на встрече с Путиным подчеркнул, что "российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права".

Генсек ООН также заявил, что "решительно" поддерживает заключение соглашения о безопасном судоходстве в Черном море для глобальной продовольственной безопасности.

Отметим, вчера стало известно, что глава украинского государства Владимир Зеленский отклонил визит Антониу Гутерриша в Украину из-за участия генсека ООН в саммите БРИКС, который проходил на территории России.

"После Казани (Гутерриш – ред.) хотел приехать в Украину, но президент не подтвердил его визит. Поэтому Гутерриша здесь не будет, в частности, из-за унижения здравомыслия и международного права в Казани", — сказал высокопоставленный источник в Офисе президента Украины.

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