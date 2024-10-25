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В Киеве Гутерриша теперь не ждут: Зеленский ответил отказом на приезд генсека ООН

После казанского саммита Путина Зеленский отказался приглашать генсека ООН в Киев

сегодня, 15:37
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Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский отклонил визит Антониу Гутерриша в Украину из-за участия генсека ООН в саммите БРИКС, который проходит на территории России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "AFP".

В Киеве Гутерриша теперь не ждут: Зеленский ответил отказом на приезд генсека ООН

Владимир Зеленский и Антониу Гутерриш. Фото - сайт Офиса президента Украины

В свою очередь издание "РБК-Украина", ссылаясь на источники на Банковой, подтвердило эту информацию.

"После Казани (Гутерриш – ред.) хотел приехать в Украину, но президент не подтвердил его визит. Поэтому Гутерриша здесь не будет, в частности, из-за унижения здравомыслия и международного права в Казани", — сказал высокопоставленный источник в Офисе президента Украины.

Отметим, ранее Владимир Зеленский публично упрекнул руководство ООН, сделав резкое заявление о саммите БРИКС в Казани.

Устав ООН – это о настоящем мире, а не о том, как нормализовать войну. Такое заявление в ходе третьего парламентского саммита Крымской платформы сделал президент Украины Владимир Зеленский, намекнув, что на путинском саммите в Казани звучат призывы о якобы "недопущении напряжения", а в это самое время северокорейские войска могут перемещаться ближе к украинской границе.

"И сейчас, когда некоторые лидеры государств собрались на путинском саммите в Казани, и когда фактически мимо этого их саммита могут перемещать военных из Северной Кореи ближе к фронту в Украине под аккомпанемент слов о якобы "недопущении напряжения", мы все равно знаем – победит не преступник. Не тот, кто разрушает. Не тот, кто депортирует", — заявил президент.

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