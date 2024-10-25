В Киеве Гутерриша теперь не ждут: Зеленский ответил отказом на приезд генсека ООН

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский отклонил визит Антониу Гутерриша в Украину из-за участия генсека ООН в саммите БРИКС, который проходит на территории России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "AFP".
Владимир Зеленский и Антониу Гутерриш. Фото - сайт Офиса президента Украины
В свою очередь издание "РБК-Украина", ссылаясь на источники на Банковой, подтвердило эту информацию.
Отметим, ранее Владимир Зеленский публично упрекнул руководство ООН, сделав резкое заявление о саммите БРИКС в Казани.
Устав ООН – это о настоящем мире, а не о том, как нормализовать войну. Такое заявление в ходе третьего парламентского саммита Крымской платформы сделал президент Украины Владимир Зеленский, намекнув, что на путинском саммите в Казани звучат призывы о якобы "недопущении напряжения", а в это самое время северокорейские войска могут перемещаться ближе к украинской границе.
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