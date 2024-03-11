Грузия выставила ультиматум Украине: что Тбилиси требует от Киева для "нормализации отношений"

Грузия требует от украинских властей для "нормализации отношений" выдать чиновников времен заключенного Михеила Саакашвили, в частности Зураба Адеишвили, которого официальный Тбилиси пытался объявить в международный розыск. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении грузинского правительства.

Украина и Грузия. Фото из открытых источников

"Прежде всего, для нормализации отношений крайне важно и необходимо, чтобы украинская власть выдала Грузии преступников, которые сейчас занимают высокие должности в ее администрации", – говорится в сообщении.

Официальный Тбилиси отмечает, грузинская сторона считает необходимым выразить свою позицию после включения Зураба Адеишвили в состав официальной делегации Украины в ЕС и Германии. В заявлении указано, что в украинской власти высокие должности занимают лица, которые находятся якобы в розыске или осуждены по различным обвинениям в Грузии.

"В связи с этим особое беспокойство вызывает тот факт, что Зураб Адеишвили занимает должность советника генерального прокурора Украины, а Георгий Лорткипанидзе является заместителем председателя Службы контрразведки Украины", – говорится в сообщении.

Грузинское правительство выразило надежду, что украинские власти пересмотрят решения, которые "грубо противоречат духу дружбы между Грузией и Украиной, а также между грузинским и украинским народами".

"Правительство Грузии удивлено решениями, принятыми украинскими властями, которые, как представляется, искусственно вбивают клин между двумя исторически дружественными странами и народами", – отмечается в заявлении.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время празднования Рождества в Грузии разразился громкий скандал. Оппозиционеры обнаружили в главном храме Грузии – тбилисском кафедральном храме Святой Троицы – икону с изображением святой Матроны Московской и диктатором Иосифом Сталиным. Впоследствии стало известно, что икону подарила пророссийская партия "Альянс патриотов". Об этом сообщает "Радио Свобода".



