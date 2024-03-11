Грузия выставила ультиматум Украине: что Тбилиси требует от Киева для "нормализации отношений"

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Кравцев Сергей
Грузия требует от украинских властей для "нормализации отношений" выдать чиновников времен заключенного Михеила Саакашвили, в частности Зураба Адеишвили, которого официальный Тбилиси пытался объявить в международный розыск. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении грузинского правительства.
Украина и Грузия. Фото из открытых источников
Официальный Тбилиси отмечает, грузинская сторона считает необходимым выразить свою позицию после включения Зураба Адеишвили в состав официальной делегации Украины в ЕС и Германии. В заявлении указано, что в украинской власти высокие должности занимают лица, которые находятся якобы в розыске или осуждены по различным обвинениям в Грузии.
Грузинское правительство выразило надежду, что украинские власти пересмотрят решения, которые "грубо противоречат духу дружбы между Грузией и Украиной, а также между грузинским и украинским народами".
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