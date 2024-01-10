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В Грузии скандал из-за иконы со Сталиным в православном соборе

Пророссийская партия подарила грузинскому храму икону с изображением советского диктатора Иосифа Сталина.

сегодня, 16:10
Автор:
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Slava Kot
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Во время празднования Рождества в Грузии разразился громкий скандал. Оппозиционеры обнаружили в главном храме Грузии – тбилисском кафедральном храме Святой Троицы – икону с изображением святой Матроны Московской и диктатором Иосифом Сталиным. Впоследствии стало известно, что икону подарила пророссийская партия "Альянс патриотов". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

В Грузии скандал из-за иконы со Сталиным в православном соборе

Икона с изображением Сталина в грузинском храме. Фото из открытых источников

Первым икону со Сталиным в храме обнаружил лидер грузинской партии "Европейская Грузия" Георгий Канделаки. Он снял видео с изображением иконы и распространил его в социальных сетях, где назвал это "еще одним успехом российской пропаганды", ведь в храме весить "портрет инициатора уничтожения независимости Грузии, убийцы тысяч священнослужителей и создателя советской тоталитарной системы".

Такая информация сразу же переросла в громкий скандал в Грузии. Саму икону впоследствии облили краской и устроили протесты под храмом. Один из диссидентов советских времен Леван Берденишвили отреагировал на это так: "Если люди думают, что Сталин — святой, то эти люди сами совсем не святы".

Правящая партия "Грузинская мечта" не отреагировала на инцидент с иконой с изображением Сталина в храме. Сама же партия "Альянс патриотов", подарившая икону, заявила, что ей "нечего оправдываться".

Отметим, что в Грузии существует сильный миф о Сталине, который родился в грузинском городе Гори и имел настоящее имя Иосиф Джугашвили. Диктатора СССР считают якобы "тайным приверженцем христианства".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марченко утверждает, что Богородица пригласила ее мужа "Медведчука на свой день рождения".

Также "Комментарии" писали, сколько в Украине проживает верующих и атеистов.



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Источник: https://www.svoboda.org/a/v-pravoslavnom-sobore-v-gruzii-obnaruzhilasj-ikona-so-stalinym/32765754.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 16:19

А наші православні і далі фанатити будуть від цієї тоталітарної юдейської віри - їм нема в чому виправдовуватись. Тому й програли що не бажаємо змінюватись і ніколи не змінимось! Тому програли що ніколи не визнаємо необхідність власних змін!


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