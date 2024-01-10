В Грузии скандал из-за иконы со Сталиным в православном соборе

Во время празднования Рождества в Грузии разразился громкий скандал. Оппозиционеры обнаружили в главном храме Грузии – тбилисском кафедральном храме Святой Троицы – икону с изображением святой Матроны Московской и диктатором Иосифом Сталиным. Впоследствии стало известно, что икону подарила пророссийская партия "Альянс патриотов". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".



Икона с изображением Сталина в грузинском храме. Фото из открытых источников

Первым икону со Сталиным в храме обнаружил лидер грузинской партии "Европейская Грузия" Георгий Канделаки. Он снял видео с изображением иконы и распространил его в социальных сетях, где назвал это "еще одним успехом российской пропаганды", ведь в храме весить "портрет инициатора уничтожения независимости Грузии, убийцы тысяч священнослужителей и создателя советской тоталитарной системы".

Такая информация сразу же переросла в громкий скандал в Грузии. Саму икону впоследствии облили краской и устроили протесты под храмом. Один из диссидентов советских времен Леван Берденишвили отреагировал на это так: "Если люди думают, что Сталин — святой, то эти люди сами совсем не святы".

Правящая партия "Грузинская мечта" не отреагировала на инцидент с иконой с изображением Сталина в храме. Сама же партия "Альянс патриотов", подарившая икону, заявила, что ей "нечего оправдываться".

Отметим, что в Грузии существует сильный миф о Сталине, который родился в грузинском городе Гори и имел настоящее имя Иосиф Джугашвили. Диктатора СССР считают якобы "тайным приверженцем христианства".

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