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Грозы и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение

Дожди и грозы пройдут не по всей территории Украины

сегодня, 13:45
Автор:

Светлана Шкурупий
Грозы и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение

В воскресенье, 5 июля в некоторых регионах Украины ожидается ухудшение погодных условиях. Синоптики предупредили о швальном ветре и грозах. Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.

Итак, к грозам и сильным дождям сегодня стоит готовиться жителям Одесской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Житомирской, Винницкой, а также Киевской областям и жителям столицы. Эти регионы отмечены на карте желтым цветом (I уровень опасности). В других областях Украины погода будет солнечной и теплой.

Синоптики отмечают, что грозы ночью также ожидаются в Карпатах и Прикарпатье, а в отдельных районах может пройти град и шквальный ветер 15-20 м/с.


Напомним, что 4-6 июля жителей Украины предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности. В ближайшие дни она будет оставаться высокой по всей территории страны, кроме западных областей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, каких рекомендаций стоит придерживаться в жаркую погоду, чтобы не допустить обезвоживания организма и ухудшения самочувствия.


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