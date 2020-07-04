Украинцев предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Синоптики предупреждают жителей Украины о чрезвычайном уровне пожарной опасности 4-6 июля. Об этом сообщает прес-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).



Согласно информации ГСЧС, пожарная опасность в ближайшие несколько дней будет высокой по всей территории нашей страны, кроме западных областей.

Спасатели напоминают, что в эти дни запрещено:

- разводить костры в лесу (кроме тех, которые связаны с технологическими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотренных для этого местах);

- заезжать на территорию лесов любому транспорту, кроме того, которые используют с лесохозяйственной целью;

- курить, а также бросать в лесу непогашенные спички и окурки.

Кроме того, в случае возгорания, необходимо сразу звонить 101.

Ранее "Комментарии" писали, что вчера произошел пожар неподалеку аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского. Сообщается, что огонь возник по адресу Воздухофлотский проспект, 66, что на въезде из Киева в сторону аэропорта в районе города Жуляны.

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