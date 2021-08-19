Грозы и ливни: где в Украине объявлен желтый уровень опасности

Любимый многими православными украинцами праздник Яблочного Спаса, который отмечается 19 августа, может быть омрачен из-за не слишком хороших погодных условий. По информации "24 канал", который ссылается на сообщение Государственной службы чрезвычайных ситуаций, в некоторых регионах страны можно ожидать объявления желтого уровня опасности.



В центральных областях Украины объявлен желтый уровень опасности. Фото из открытых источников

Все дело в том, что в Украину зашли холодные воздушные массы, принесшие на большинство территории изменение погодных условий. Помимо небольшого похолодания жители многих регионов уже "встретились" с дождями и усилившимся ветром. Однако погода может продолжить портиться.

Как информировали спасатели, практическая вся центральная Украина будет подвержена частым грозам в четверг, 19 августа. Исключением станет Винницкая область. Однако действительно ухудшения погодных условий, с вероятным градом, а также сильными шквалами стоит ожидать жителям Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областей.

Предупреждают спасатели и о том, что частично непогода может повлиять и на южные регионы Украины, и на восточные (не считая Луганскую область). Не исключается, что сильные осадки снова выпадут на территории Крымского полуострова.

При этом интересно, что температурный режим в названных регионах может значительно отличаться. Вероятный разброс ожидается от +22 до +32 градусов тепла.

Не исключено, что сильные грозы с порывами ветров до 15-20 м/с будут зафиксированы ночью.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, с какой погодой украинцы столкнутся на протяжении последнего летнего месяца. Подробнее о количестве осадков и других синоптических прогнозах читайте в нашем материале.

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