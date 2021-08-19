logo
Русский Українська

BTC/USD

44420.13

ETH/USD

2996.97

LTC/USD

165.12

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Грозы и ливни: где в Украине объявлен желтый уровень опасности
commentss НОВОСТИ Все новости

Грозы и ливни: где в Украине объявлен желтый уровень опасности

Жителям некоторых регионов нужно приготовиться к обильным осадкам и сильным порывам ветра

сегодня, 12:26
Автор:

Вечканова Елена

Любимый многими православными украинцами праздник Яблочного Спаса, который отмечается 19 августа, может быть омрачен из-за не слишком хороших погодных условий. По информации "24 канал", который ссылается на сообщение Государственной службы чрезвычайных ситуаций, в некоторых регионах страны можно ожидать объявления желтого уровня опасности.

Грозы и ливни: где в Украине объявлен желтый уровень опасности

В центральных областях Украины объявлен желтый уровень опасности. Фото из открытых источников

Все дело в том, что в Украину зашли холодные воздушные массы, принесшие на большинство территории изменение погодных условий. Помимо небольшого похолодания жители многих регионов уже "встретились" с дождями и усилившимся ветром. Однако погода может продолжить портиться.

Как информировали спасатели, практическая вся центральная Украина будет подвержена частым грозам в четверг, 19 августа. Исключением станет Винницкая область. Однако действительно ухудшения погодных условий, с вероятным градом, а также сильными шквалами стоит ожидать жителям Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областей.

Предупреждают спасатели и о том, что частично непогода может повлиять и на южные регионы Украины, и на восточные (не считая Луганскую область). Не исключается, что сильные осадки снова выпадут на территории Крымского полуострова.

При этом интересно, что температурный режим в названных регионах может значительно отличаться. Вероятный разброс ожидается от +22 до +32 градусов тепла.

Не исключено, что сильные грозы с порывами ветров до 15-20 м/с будут зафиксированы ночью.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, с какой погодой украинцы столкнутся на протяжении последнего летнего месяца. Подробнее о количестве осадков и других синоптических прогнозах читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, какой температурный рекорд недавно поставила Италия, опередив даже большинство жарких африканских стран. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/grozi-grad-shkvalniy-viter-dsns-poperedili-pro-ukrayina-novini_n1716627
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ