Грозы и ливни: где в Украине объявлен желтый уровень опасности

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Вечканова Елена
Любимый многими
православными украинцами праздник Яблочного Спаса, который отмечается 19
августа, может быть омрачен из-за не слишком хороших погодных условий. По
информации "24 канал", который ссылается на сообщение Государственной службы
чрезвычайных ситуаций, в некоторых регионах страны можно ожидать объявления
желтого уровня опасности.
В центральных областях Украины объявлен желтый уровень опасности. Фото из открытых источников
Все дело в том,
что в Украину зашли холодные воздушные массы, принесшие на большинство
территории изменение погодных условий. Помимо небольшого похолодания жители
многих регионов уже "встретились" с дождями и усилившимся ветром. Однако погода
может продолжить портиться.
Как информировали
спасатели, практическая вся центральная Украина будет подвержена частым грозам
в четверг, 19 августа. Исключением станет Винницкая область. Однако
действительно ухудшения погодных условий, с вероятным градом, а также сильными
шквалами стоит ожидать жителям Кировоградской, Полтавской, Черкасской и
Днепропетровской областей.
Предупреждают
спасатели и о том, что частично непогода может повлиять и на южные регионы Украины,
и на восточные (не считая Луганскую область). Не исключается, что сильные осадки
снова выпадут на территории Крымского полуострова.
При этом
интересно, что температурный режим в названных регионах может значительно
отличаться. Вероятный разброс ожидается от +22 до +32 градусов тепла.
Не исключено, что
сильные грозы с порывами ветров до 15-20 м/с будут зафиксированы ночью.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, с какой погодой украинцы столкнутся на протяжении последнего летнего месяца. Подробнее о количестве осадков и других синоптических прогнозах читайте в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о том, какой температурный рекорд недавно поставила Италия, опередив даже большинство жарких африканских стран.
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