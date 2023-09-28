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Greenpeace раскритиковал МАГАТЭ за работу на Запорожской АЭС

Международная организация Greenpeace обнародовала отчет, в котором критически описала деятельность МАГАТЭ на ЗАЭС.

сегодня, 12:00
Автор:
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Slava Kot
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Экологическая организация Greenpeace опубликовала отчет о деятельности МАГАТЭ и считает, что международный регулятор не способен должным образом контролировать объект, находящийся на временно оккупированной территории.

Greenpeace раскритиковал МАГАТЭ за работу на Запорожской АЭС

Оккупанты на Запорожской АЭС. Фото из открытых источников

Компания Greenpeace разослала свой отчет западным лидерам, где подвергла критике работу Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС. В заключении экологическая организация заявила, что МАГАТЭ имеет всего четыре инспектора на атомной станции, что мало для крупнейшей АЭС в Европе. Кроме того, инспекторы имеют значительные ограничения, чтобы осуществлять контроль над деятельностью россиян на объекте.


Greenpeace утверждает, что МАГАТЭ не в состоянии выполнить требования своего мандата и не готова признать это публично, а также не озвучивает нарушения, совершаемые Россией по принципам безопасности на автономной станции.

"МАГАТЭ рискует нормализовать то, что остается опасным ядерным кризисом, беспрецедентным в истории ядерной энергетики, преувеличивая свое фактическое влияние на события", — пишут в отчете специалисты Greenpeace.

Международное агентство по атомной энергии отказалось комментировать отчет организации Greenpeace, однако заявили, что без МАГАТЭ мир не получил бы независимой информации о Запорожской атомной электростанции, которая находится под оккупационным контролем России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МАГАТЭ Гросси заявил, что наблюдает "очень тревожные вещи".

Также "Комментарии" писали, что министр энергетики рассказал, как Украина поставляла дизельное топливо на подконтрольную России Запорожскую АЭС.



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Источник: https://www.greenpeace.de/publikationen/McKenzie_Report_Zaporizhzhia.pdf
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