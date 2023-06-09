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Готовы ли украинцы на территориальные уступки: новый опрос

Абсолютное большинство украинцев против любых территориальных уступок России

сегодня, 10:14
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Автор:

Кравцев Сергей

В июне 2023 года абсолютное большинство украинцев (84%) продолжают придерживаться позиции, что никакие территориальные уступки недопустимы, даже, если это приведет к затягиванию войны и появятся новые угрозы со стороны агрессора. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на данные опроса КМИС.

Готовы ли украинцы на территориальные уступки: новый опрос

Украина. Фото: из открытых источников

При этом есть 10% наших соотечественников, которые во время опроса допустили, что можно отказаться от некоторых территорий, если это гарантирует прекращение войны.


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Социологи обращают внимание, что в течение года – с мая 2022 года по май 2023 года – кардинальных изменений во взглядах украинцев практически не произошло. Каждый раз абсолютное большинство респондентов (82-87%) высказывались против территориальных уступок и абсолютное меньшинство (8-10%) были готовы обсуждать этот вопрос.

Во всех украинских областях подавляющее большинство населения против любых территориальных уступок. В частности, среди жителей Востока, 75% против уступок (готовы на уступки — только 13%), а среди жителей Юга — 86% против уступок (готовы — только 8%). По сравнению с маем 2022 года во всех областях большинство населения считает, что нельзя соглашаться на территориальные уступки, ради установления мира.

Как прокомментировал замдиректора КМИС Антон Грушецкий, если провести параллели с общественным мнением украинцев в 2022 году и сейчас, то они практически не изменились.

Грушецкий отметил, на первый взгляд такие результаты могут показаться не интересными. Ведь нет никакой динамики, но на самом деле это очень хороший показатель, который свидетельствует о том, что украинцы не сломались и готовы продолжать борьбу против агрессора, несмотря ни на какие трудности.

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Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1242&page=1
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Обсуждения

Антон

сегодня, 10:09

Ці 10 відсотуів, що згодні віддати території, розуміють що це тільки посилить спроби ращистів захопить в подальшому всю Україну?


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