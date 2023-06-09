США готовят новый пакет военной помощи Украине: что в него войдет

Пентагон готов объявить о долгосрочном пакете вооружений для Украины на сумму более 2 миллиардов долларов. Основной акцент в этом пакете помощи будет сделан на ракетах для ПВО. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Ожидается, что объявление о таком пакете Минобороны США сделает в пятницу, рассказали представители Белого дома.

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Как отмечается, предстоящее объявление будет сделано, поскольку военные аналитики прогнозируют начало ожидаемого контрнаступления ВСУ.

В новый пакет помощи Украине войдут ракетных установок и ракет Hawk, а также двух типов усовершенствованных ракет ПВО Patriot.

По данным издания, одной из них является Patriot Advanced Capability Missile-3, или Pac-3, производимая Lockheed Martin Corp. Другая – Guidance Enhanced Missile, или GEM-T, от производителя Raytheon Technologies Corp. Она обеспечивает улучшенную возможность уничтожать баллистические ракеты, крылатые ракеты или самолеты противника в дополнение к ракете PAC-3.

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Также издание "Комментарии" сообщало – бывший глава НАТО Андерс Расмуссен заявил, что некоторые страны НАТО могут захотеть ввести войска в Украину, если на летнем саммите Альянса в Вильнюсе Киеву не предоставят реальные гарантии безопасности. Как оцениваете данное заявление и украинские перспективы на июльском саммите? Новые зверства России (подрыв той же Каховской ГЭС) могут подтолкнуть страны НАТО к усилению противодействия этой агрессии (в том числе усиливая евроатлантическую интеграцию Украины) – или, напротив, испугать их? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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