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Готовиться ли к отключению света летом: в Минэнергетики сделали заявление

Герман Галущенко говорит, все зависит от военной ситуации

сегодня, 15:13
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Кравцев Сергей

Говоря о том, какую ситуацию мы будет иметь с энергетикой летом, нужно понимать, что все зависит от фактора безопасности. Если не будет новых массированных ударов по энергетике Украины, есть надежда, что мы можем пройти летний период без отключений. Такое заявление на брифинге по итогам осенне-зимнего периода 2024-2025 годов сделал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Готовиться ли к отключению света летом: в Минэнергетики сделали заявление

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

"Все зависит от военной ситуации. Будут ли атаки, не будут ли атаки на энергосистему. Вопрос, как дальше будут развиваться переговоры о перемирии в энергетической сфере. На самом деле спрогнозировать это сложно", — сказал министр.

По его словам, если ситуация будет оставаться стабильной с точки зрения обстрелов, энергосистема сможет пройти лето без критических нагрузок.

Герман Галущенко отметил, что невозможно даже приблизительно спрогнозировать то, что будет летом, потому что все зависит напрямую от степени ударов противника и по тем целям, которые он может определить.

Глава Минэнергетики подчеркнул, что энергетическая отрасль работает над тем, чтобы стабильно пройти пики нагрузки, которые традиционно возникают в летний период из-за роста температур.

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