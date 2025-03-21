Как Украина прошла отопительный сезон: ключевые выводы

Температура воздуха в Украине постепенно повышается и в некоторых городах страны уже прекращают подавать тепло в жилые дома. Как в целом Украина прошла отопительный сезон? Какие ключевые выводы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Отопительный сезон. Фото из открытых источников

Тёплая зима буквально спасла Украину от огромных проблем

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко так прокомментировал ситуацию:

"Вообще прохождение отопительного сезона было непростым, но оно было региональным. Если говорить о привязке к электроэнергии, то во многих регионах не было электроэнергии. Это было связано с обстрелами ТЭЦ. Такие регионы, как Херсон, Николаев, Сумы регулярно имели проблемы с отключением электроэнергии".

По словам эксперта, если говорить о тепле, то у нас целые регионы были без тепла. В Кривом Рогу вообще не было отопления для 100 тысяч людей. Потому, если говорить о прохождении отопительного сезона с точки зрения электроэнергии, то мы его прошли достаточно неплохо, но это не связано с тем, что нас спас кто-то, а это связано с тем, что средняя температура в феврале была всего лишь -2. Хотя ещё 5-10 лет назад февральская средняя температура доходила до -8.

"Соответственно, все это влияет и на количество газа, которое мы расходуем, и на проблемы с отоплением в многоквартирных домах. И на многое другое. В этом году тёплая зима буквально спасла Украину от огромных проблем, которые могли быть в отопительный сезон", – резюмировал Олег Попенко.

Нормальное прохождение отопительного сезона было обеспечено, благодаря работе на опережение

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев отметил, что существенных ограничений в потреблении электрической энергии во время отопительного сезона 2024-2025 не наблюдалось.

"Почему это произошло? Во-первых, потому что температура была не столь низкой, как прогнозировал гидрометеоцентр. Во-вторых, достаточно хорошо среагировал бизнес и органы местного самоуправления, благодаря работе которых в системе появился гигаватт мощности только газовых пикеров. Отлично сработали энергетики, которые несмотря на не менее 13 массированных атак на генерацию в прошлом году сделали почти невозможное, вернув более трети поврежденных мощностей снова в систему. Ну и определенные мероприятия были реализованы просто гражданами Украины, которые существенно увеличили собственную энергетическую автономность. У каждого из нас появился, образно говоря, свой "пулемет на чердаке", подразумевается генератор, павербанк и так далее", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Отдельно эксперт подчеркнул, что этой зимой у Украины достаточно хорошая появилась защита, то есть увеличилось количество активных средств, помогающих защитить от ударов генерацию. Плюс инженерно-технологическая защита существенно усилилась, прежде всего, оператором системы передачи Укрэнерго, Оператором системы распределения.

"Пока действительно невозможно защитить все крупные объекты. Но то, что было сделано, снизило потери от российских ударов в разы. Но, если бы не активная позиция заинтересованных органов власти и профильных экспертов в начале сезона, постоянно заявлявших о том, что может возникнуть большой небаланс, я думаю, что без этого давления и со стороны общественности широкого информирования о возможных проблемах всего этого не было бы. Мы имели бы отключения и почасовые, и существенные ограничения для промышленности. Поэтому те, кто рассказывает, что прогнозы не оправдались, они просто не понимают, зачем нужны прогнозы. Они делаются для того, чтобы побуждать ответственных действовать. То есть прогноз – это превентивная мера. Вот, если прогноз не реализуется, то это не значит, что угрозы не было или какой-нибудь из экспертов ошибся. Просто они определили проблемы, сказали, что если их не решить, то могут быть такие-то последствия. И только благодаря тому, что эти проблемы были идентифицированы и был разработан перечень мер по нейтрализации возможных угроз, было обеспечено нормальное прохождение отопительного сезона", – констатировал эксперт.

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