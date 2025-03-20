Что лучше для Украины: АЭС в собственности США или Ахметова

Президент США Дональд Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил передать в американское управление украинские АЭС. По мнению США, американская собственность на эти станции была бы лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры. Что лучше для Украины, если ее энергетические объекты будут в собственности США или Рината Ахметова? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Энергорынок Украины. Фото из открытых источников

Украинская энергетика сегодня – это сплошной договорняк

Экономист, президент Международного института свободы (Украина) Ярослав Романчук отметил, что тут вопрос не в маленьком фрагменте – в чьей собственности будет АЭС, а в том, какова будет вообще архитектура энергетического рынка Украины. Есть ли стратегия его развития, есть ли виденье того, как она должна вписываться в систему энергетической и общей безопасности Европейского Союза и Соединённых Штатов Америки. Насколько она будет способна адаптировать новые технологии, в частности, технологии новейшей малой ядерной энергетики.

"Сегодня, в том состоянии в котором находится украинская энергетика, это полный бардак, Авдеевы конюшни. Никто не знает – кто за что отвечает. Сплошной договорняк, где переплетены государственные и частные интересы, где без знакомства, связи и особых отношений энергетических баронов в Украине не подвинешь. Поэтому, если формально передать атомные электростанции Америке, это ничего не решит. Потому что все равно нужно решать глобальные вопросе: в какой системе генерации, дистрибуции, распределения это будет работать, а это, к сожалению, сегодня никто не обсуждает. Поэтому, прежде, чем решать этот вопрос, нужно сначала вместе с американскими, особенно с европейскими коллегами, выработать такую архитектуру энергетического рынка", – отметил эксперт.

По мнению Ярослава Романчука, безусловно все генерационные объекты должны быть в частной и государственной собственности, потому что государство должно определять правила игры, владеть теми элементами, которые важны для всей генерации и уже потребители выбирают, чья энергия лучше.

"Должны появиться "smart grid" — энергетически умные сети, которые и давали бы ответ потенциальным инвесторам на вопрос: что лучше и где лучше делать, в каких условиях? Потому что самый большой элемент неизвестности – это, а какой в будущем будет спрос на электроэнергию? Что здесь в Украине будет? Может это будут дата-центры, которые дешевле сделать тому же Google, Amazon или другим компаниям. Сейчас задача сделать стратегию, в которой бы частные компании находили свои интересы", – отметил экономист.

А для того, чтобы создать доверие между США и руководством Украины, Ярослав Романчук предложил бы американцам купить или взять на каких-то условиях наши ядерные объекты в аренду, потому что появление американских технарей на нашем энергетическом рынке безусловно способствовало бы улучшению доверия и развитию страны.

Мы должны быть настолько самостоятельны, чтобы подобных вопросов не возникало

Эксперт Украинской фабрики мнения Юрий Гаврилечко отметил, что нужно достаточно тщательно и внимательно относиться к происходящему в мире, чтобы потом понимать реальность.

"У нас есть какая-то проблема клипового сознания на общеполитическом и экономическом уровнях. Это очень досадно. Пока это клиповое сознание будет властвовать, то с нашей собственностью будут проблемы всегда. Мы же сейчас наблюдаем ситуацию, эмоции, мгновение и рефлексию. Следует адекватно воспринимать реальность и восстанавливать собственное производство. Нужно усложнять структуру экономики, потому что простая структура экономики, которая есть сейчас, будет всегда не в состоянии соответствовать вызовам времени, в частности, обеспечению собственных вооруженных сил. Чем проще экономика, тем беднее страна. А, чем беднее страна, тем меньше у нее возможности самостоятельно что-то решать. Поэтому нам нужно усложнять свою экономику, богатеть. Соответственно, после этого никто не будет думать, что лучше для Украины – передать АЭС в собственность США или оставить их в собственности определенных лиц Украины. В таких вопросах просто исчезнет смысл. То есть мы должны стремиться к тому, чтобы такие вопросы даже не задавали. Никто нас лучше не защитит, чем мы сами. Мы должны быть настолько самостоятельны и способны, чтобы этот вопрос в принципе не возникал", – считает эксперт.

Юрий Гаврилечко добавляет, то, что предложил Трамп – это один из механизмов оплаты безопасности. И здесь уместно было бы упомянуть Будапештский меморандум.

"Если вы не контролируете что-либо, то это все равно, что у вас его нет. Соответственно, если ты не можешь влиять на ту систему безопасности, которую тебе предлагают, это уже не твоя система безопасности. Без ядерного оружия Украина оказалась без аргументов в войне и без системы безопасности, построенной на возможности применить это ядерное оружие", – подытожил эксперт.

У нас остался только чернозем, такими темпами и это потеряем

В свою очередь, народный депутат Алексей Гончаренко подтвердит, что Владимир Зеленский напрямую предложил Дональду Трампу нашу Запорожскую АЭС.

"Он просил о помощи в восстановлении, а в США долго не думали и теперь будут говорить обо всех наших атомных станциях. Это какой-то сюр. Сначала мы предлагали эти редкоземельные металлы, которые нас никто не просил, а теперь атомную электроэнергию. Владимир Александрович, пожалуйста, давайте может не говорите больше с Трампом. У нас остался только чернозем. Такими темпами и это потеряем", – написал Алексей Гончаренко.

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