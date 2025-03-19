На блоках АЭС начинаются ремонты: стоит ли готовиться к отключениям света

На финишной прямой отопительного сезона появилась информация о старте ремонтной кампании на атомных электростанциях в Украине. Может ли это привести к дефициту электроэнергии и возвращению графиков отключений? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

Вывод энергоблоков в ремонт будет происходить по графику

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев так прокомментировал ситуацию:

" Подобная ремонтная кампания планируется ежегодно. И она не является неожиданностью ни для Укрэнерго, ни для Оператора системы распределения. Вывод энергоблоков в ремонт будут проходить по графику, чтобы обезопасить систему от возникновения существенной нехватки электрической энергии".

При этом эксперт отметил, что нельзя гарантировать то, что электрической энергии будет достаточно и небалансы не возникнут, потому что кроме резерва генерации существуют и факторы, которые спрогнозировать довольно трудно.

"Например, если будет снова нанесен очередной массированный удар по генерации, тепловым станциям, гидроэлектростанциям, могут возникнуть проблемы с обеспечением потребителей электроэнергией. Но при нынешней температуре воздуха и при нынешнем потреблении электрической энергии ремонтная компания не должна привести к возникновению большого дефицита электрической энергии. Имеющаяся нехватка компенсируется из других источников, в частности станций на возобновляемых источниках, которые с повышением температуры воздуха начинают производить больше электроэнергии. И не стоит забывать и об импорте, и о том, что после завершения отопительного сезона высвобождаются определенные мощности тепловых электростанций", – отметил Геннадий Рябцев.

Дефицит электроэнергии, если и будет, то не раньше середины или конца мая

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко отметил, что на финишной прямой отопительного сезона действительно появились проблемы с электроэнергией, но они появились на рынке и они появились в определённой плоскости.

"По странному стечению обстоятельств очень прилично обвалилась стоимость электроэнергии в начале марта. При этом один блок вышел в ремонт и второй блок АЭС обещали вывести в ремонт 20-ых чисел. Я так понимаю, власть переориентировалась. И для того, чтобы удержать каким-либо путем низкие цены на рынке электроэнергии, она выход второго блока в ремонт придерживает до 1 апреля. Поэтому, если мы и будем говорить о дефиците электроэнергии, то это не раньше середины или конца мая, потому что апрель будет покрываться за счёт солнца-ветра и это в какой-то мере компенсирует выход атомных блоков в ремонт. Потому апрель у нас в принципе должен быть более-менее нормальным", – высказался эксперт.

Что касается того, будут ли возвращены графики отключений, то Олег Попенко добавляет, на сегодняшний день можно сказать, что в ближайшие 2-3 месяца нет перспектив возвращения графиков. Потому что мы достаточно неплохо покрываем дефицит за счёт импорта, за счёт отключений бизнеса, потому об отключении населения пока не идёт речь.

"Что будет летом? Всё-таки это будет зависеть от погодных условий. Если будет очень жарко, как в прошлом году, если в это же время уйдет в капитальный ремонт ещё несколько блоков атомных электростанций, это действительно может привести к тому, что у нас будет дефицит электроэнергии и нас будут отключать", – подытожил Олег Попенко.

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