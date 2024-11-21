Вызовы отопительного сезона: как Украина адаптируется к атакам на критическую инфраструктуру

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Амбарцумян Анна
Украина продолжает сталкиваться с вызовами в энергетическом секторе из-за массированных ракетных ударов. Пострадали объекты критической инфраструктуры в Волынской, Львовской, Одесской и Винницкой областях. В ответ государство внедряет децентрализацию энергоресурсов и готовится к эффективному отопительному сезону в условиях угроз.
Заместитель Министра энергетики Николай Колесник добавил, что графики отключений электроэнергии применяются только для стабилизации системы. Чтобы избежать проблем с энергоснабжением, правительство разрешило коммерческим предприятиям закупать до 80% электроэнергии.
Напомним, Министерство развития общин и территорий вместе с Министерством энергетики ввели инициативу "Штаб сплоченных общин" для координации усилий во время осенне-зимнего периода 2024-2025 годов.
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