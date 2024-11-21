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Вызовы отопительного сезона: как Украина адаптируется к атакам на критическую инфраструктуру

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после десяти массированных атак россиян. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.

сегодня, 16:51
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Амбарцумян Анна

Украина продолжает сталкиваться с вызовами в энергетическом секторе из-за массированных ракетных ударов. Пострадали объекты критической инфраструктуры в Волынской, Львовской, Одесской и Винницкой областях. В ответ государство внедряет децентрализацию энергоресурсов и готовится к эффективному отопительному сезону в условиях угроз.

Вызовы отопительного сезона: как Украина адаптируется к атакам на критическую инфраструктуру

Массированные обстрелы: какие регионы коснулись атаки врага

Россияне продолжают системно атаковать важные объекты инфраструктуры. В результате ракетных ударов, которые произошли 17 ноября, получили значительные повреждения энергетические системы Волыни, Львовщины, Одесщины и Винницкой области. Заместитель Министра развития общин и территорий Тимур Ткаченко на брифинге отметил, что такие удары не прекратятся, поэтому Украина активизирует меры по энергетической устойчивости.

Стратегия децентрализации энергетической системы

По словам Тимура Ткаченко, главная цель – создать устойчивую энергосистему, способную противостоять враждебным атакам. В частности, разрабатываются так называемые паспорта энергетической устойчивости, а в общинах с рисками отопительного сезона устанавливают модульные котельные. Особое внимание уделяется Кривому Рогу, где продолжаются масштабные ремонтные работы.

Заместитель Министра энергетики Николай Колесник добавил, что графики отключений электроэнергии применяются только для стабилизации системы. Чтобы избежать проблем с энергоснабжением, правительство разрешило коммерческим предприятиям закупать до 80% электроэнергии.

Инновационные решения для устойчивого отопления общин

Глава Харьковской ОВО Олег Синегубов рассказал, что в трех общинах области, где отопительный сезон под угрозой, внедряют модульные котельные и когенерационные установки. К примеру, в Песочинской общине уже завершается установка двух газовых котельных, что позволит обеспечить тепло даже в условиях чрезвычайной ситуации.

Напомним, Министерство развития общин и территорий вместе с Министерством энергетики ввели инициативу "Штаб сплоченных общин" для координации усилий во время осенне-зимнего периода 2024-2025 годов.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/voroh-ne-prypynyt-sproby-znyshchyty-obiekty-krytychnoi-infrastruktury-nasha-meta-stvoryty-stiiku-systemu-heneratsii-tymur-tkachenko
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