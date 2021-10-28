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Готовимся переводить часы: врач рассказала, как подготовить организм к переходу на зимнее время

В ноябре украинцам придется подстраиваться к новому времени – кому несколько дней, а кому пару недель

сегодня, 09:08
Автор:

Кравцев Сергей
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В ночь с субботы, 30 октября на воскресенье, 31 октября, украинцы уже традиционно переведут стрелки часов на час назад. Это позволит в выходной, воскресенье, спать на час дольше и продолжит сутки на один час. Есть ли позитив в таких изменениях для здоровья и как побыстрее адаптировать организм к новому времени рассказала семейный врач Анна Серова в интервью "Сегодня", пишет издание "Комментарии".

Готовимся переводить часы: врач рассказала, как подготовить организм к переходу на зимнее время

Перевод часов. Фото: телеканал Зик

Для того, чтобы минимизировать вред для здоровья после перевода стрелок часов нужно подготавливать организм уже сейчас, не дожидаясь той самой даты. 

Первое правило, которое поможет быстро пройти период адаптации – отправляйтесь спать и просыпайтесь на 10-15 минут раньше. Второе правило – нужно стараться соблюдать режим сна уже по новому времени, то же самое касается и режима приема пищи, а также физических нагрузок на организм. Третье правило – постарайтесь во второй половине дня не злоупотреблять спиртными напитками, кофе, чаем. Четвертое правило актуально всегда – перед сном старайтесь без надобности не сидеть перед ноутбуком, с планшетом или телефоном. Это поможет вам побыстрее уснуть.

Пятое правило – к комнате, где спите постарайтесь обеспечить влажный прохладный микроклимат, шторы должны быть плотно закрыты. Шестое правило – днем по возможности чаще бывайте на свежем воздухе, не избегайте солнечных лучей. Седьмое правило – старайтесь воздержаться в этот переходной период от лишней чашечки кофе. Никто не запрещает по утрам пить кофе, но вот, что касается кофепития во второй половине дня, то лучше от этой идеи отказаться.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Раде хотят отказаться от идеи перевода часов весной и осенью.



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Источник: https://lifestyle.segodnya.ua/lifestyle/wellness/pereedanie-i-stress-chem-eshche-grozit-perehod-na-zimnee-vremya-i-chto-delat-1581543.html
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