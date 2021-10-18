Стефанчук обещает довести инициативу до конца – Украина останется на «зимнем» времени

Новоиспеченный спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук намерен свою инициативу об отмене перевода часов весной и осенью довести до логического завершения. Стефанчук считает, что Украина должна вновь поднять этот вопрос и в итоге придерживаться так называемого "зимнего" времени. Как информирует издание "Комментарии", об этом спикер заявил во время общения со СМИ по итогам заседания Согласительного совета, пишет "Украинская правда".

Руслан Стефанчук. Фото: Украинская правда

3 марта 2021 года Верховная Рада поддержала в первом чтении, отправив на повторную доработку законопроект, который как раз и предусматривает, что украинцы больше не будут проводить стрелки часов осенью и весной.

По словам Руслана Стефанчука, законопроект лежал без внимания парламентариев с марта месяца, потому что не было резона его голосовать в летнее время. И вот теперь есть резон возвратиться к рассмотрению законопроекта, оставив в Украине одно лишь время – зимнее, на которое вскоре перейдет вся страна.

Глава Верховной Рады, считает, что разговор относительно отказа от перевода стрелок часов на летнее время будет вновь актуальный после 30 октября. Стефанчук отметил, отказ от перехода на летнее время должен быть продиктован не нормами ЕС, которым Украина стремится соответствовать, а биологической потребностью человека.

Руслан Стефанчук также высказал мнение, что он не может согласиться с теми, кто считает, что благодаря переводу часов удается экономить энергоресурсы. На самом деле, уверен спикер ВР, никакой экономии в этом нет, а есть только вред человеческому здоровью, потому что повреждаются биоритмы.

Также читайте на портале "Комментарии" – Руслан Стефанчук рассказал, куда отправил детей на обучение.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!