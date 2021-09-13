Готовим теплую одежду: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине

Ближайшими выходными окончательно закончится "бабье лето" и в Украину снова вернется похолодание, которое уже огорчило украинцев в первые дни сентября. Температура на столбике термометра снизится до +13...+16 градусов. Как информирует издание "Комментарии", об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

Похолодание Фото из открытых источников

"Значительно ощутимее похолодание придется на ближайшие выходные, в субботу-воскресенье будем трястись", – написал синоптик.

Наталья Диденко подчеркнула, особенно холодно будет в помещениях, где еще не включили отопление, ведь на улице резко похолодает до +13...+ 16 градусов. Синоптик отметила, 14 сентября украинцы еще не почувствуют, что лето ушло безвозвратно, хоть и температура снизится на пару градусов, пор сравнению с сегодняшним теплым днем. В северных и западных регионах ожидаются принятые для многих температуры в пределах 18-20 градусов со знаком плюс. На остальной части нашей страны будет и вовсе выше 20 градусов днем.

Диденко также предупредила автомобилистов, что нужно быть по утрам крайне внимательными, ведь из-за туманов видимость составит 300-500 метров.

Также синоптики отмечают, что несмотря на облачность в начале этой недели солнечные лучи еще достаточно сильно будут прогревать воздушные массы и прохлада не будет чувствоваться сильно. Также ближайшие три дня преимущественно по всей территории Украины будет без осадков, небольшой дождь стоит ожидать лишь на Западной Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — "бабье лето" будет коротким: синоптик рассказала, когда похолодает.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!