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Готова ли Украина к вводу военного положения: Данилов дал ответ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 23 февраля рассказал, когда в Украине введут военное положение

сегодня, 13:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Украина готова к введению военного положения в любой момент, но на сегодняшний день решение об этом не принято. Тем временем, в Украине вводят чрезвычайное положение. Оно будет действовать во всех украинских регионах, кроме Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщает издание "Комментарии", ссылаясь на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

Готова ли Украина к вводу военного положения: Данилов дал ответ

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО также заявил, что украинская армия готова отразить атаку агрессора абсолютно с любого направления. Но, если произойдет вторжение России, то Украина рассчитывает укрепить украинское войско 36 тысячами резервистов.

При этом Алексей Данилов уточнил, что речь идет о людях, которые подписали контракт ВСУ или же были уже на фронте и прекрасно понимают с чем имеют дело, они обучены и готовы помочь украинским армейцам отразить атаку России. Украина быстро проведет кампанию по усилению армии.

По словам Алексея Данилова, вторжение российских войск в какой-либо из мирных украинских городов приведет к тому, что власти оперативно введут военное положение, о чем сразу же будет проинформировано украинцев.

Также Данилов высказался относительно возможности введения массовой мобилизации. Секретарь СНБО отметил, что это отдельный вопрос, обсуждение которого пока что не было. 

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