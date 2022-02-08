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Государство заплатит 50% стоимости обучения всем желающим получить ИТ-профессию: подробности

В Украине в ИТ-сфере работает более 250 тысяч человек

сегодня, 00:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава Минцифры обещает помочь оживить направление высоких технологий, подготовив для рынка труда нужных специалистов. О предстоящем ИТ-образовании украинцев и оживлении рынка высоких технологий рассказал представителям ТСН министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Государство заплатит 50% стоимости обучения всем желающим получить ИТ-профессию: подробности

Половину обучения заплатит государство (фото из открытых источников)

По словам чиновника, уже через три года может вырасти количество новых рабочих мест и составлять 150-200 тысяч. Чтобы был выбор на рынке труда, представители Минцифры планируют стимулировать украинскую молодежь получать соответствующие профессии.

По словам Михаила Федорова, в нашей стране следует сфокусироваться именно на ИТ-образовании. В частности, он планирует изменять это перспективное направление, осуществить 15 конкретных шагов уже в этом году. Для примера, 50 процентов стоимости такого обучения оплатит министерство для абитуриентов, которые выберут ИТ-специальность. Это будут свитчеры — люди, не имеющие ИТ-образования, но желающие работать в этой области и зарабатывать деньги.

Представитель правительства подчеркнул, что зарплата  специалистов ИТ-сферы начинается от 2 тысяч долларов.

Федоров резюмировал, что в отечественной отрасли ИТ большие зарплаты, здесь заняты 250 тысяч специалистов и чувствуется нехватка кадров. Поэтому задача власти стимулировать и оказать помощь, развивая это направление. Потому что сюда, в украинское ИТ-направление будут привлекаться деньги со всех уголков мира.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Федоров объявил дату, когда начнут начислять 1000 гривен за вакцинацию несовершеннолетним. Государство начнет выплачивать 1000 гривен за полный курс вакцинации от коронавируса гражданам Украины от 14 лет с ближайшего понедельника, 7 февраля 2022 года.


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Источник: https://tsn.ua/exclusive/ohochim-zdobuti-it-profesiyu-derzhava-oplatit-50-vartosti-navchannya-fedorov-1971625.html
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