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Госрезерв прикрывает свой консервный тендер с переплатой в 75 млн Министерством экономики

Фирма, аффилированная с семьей бывшего СБУшника времен Януковича Андрея Кмита, может получить десятки миллионов переплат за тушенку, которую даже не производит

сегодня, 15:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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В среду, 12 июля, состоялся аукцион в тендере Госрезерва на покупку мясных консервов из свинины и говядины на общую сумму более 300 млн грн. Участие в нем приняли только два участника, а победу одержала фирма, деятельность которой вызывает сомнения. Интересно, что переплата ей по итогам торгов составляет более 75 млн. грн., что подтверждают данные Prozorro и розничные цены на консервы.

Госрезерв прикрывает свой консервный тендер с переплатой в 75 млн Министерством экономики

Госрезерв

Как пишет "Апостроф", ожидаемая стоимость закупки 1,3 млн банок тушенки из свинины составила 159,5 млн грн. Однако финальная цена, которая была озвучена на аукционе, составляет 156 млн грн, или 120 грн – банка (525 г). Так как аналогичная по контрактам МОУ по Каталогу питания для военных стоит 105 грн, то переплата на 1 банке составляет 15 грн.


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Аналогичная же тушенка в розницу вообще стоит 80,75 коп. Тогда переплата на 1 банке составляет 39,25 грн.

На количестве в 1,3 млн банок – переплата государства может составить более 51 млн грн.

Госрезерв прикрывает свой консервный тендер с переплатой в 75 млн Министерством экономики - фото 2

Консервы из говядины в количестве тоже 1,3 млн. Госрезерв приобретет за 159,978 млн грн, или 123 грн за банку (525 г), пишет "Апостроф".

В результате государство переплатит на банке по 18 грн (если сравнивать с ценами Каталога МОУ) или 18,5 грн, если сравнивать с розничной ценой этой же говяжьей тушенки (104,5 грн).

Госрезерв прикрывает свой консервный тендер с переплатой в 75 млн Министерством экономики - фото 3

То есть, в этом случае ущерб государству может достигнуть более 24 млн. грн. Общая переплата на количестве в 2,6 млн банок – более 75 млн грн.

"Апостроф" обращает внимание, что победителем тендера Госрезерва стало ООО "ЭМИ ОН". Журналисты отмечают, что данная фирма по данным "Наши деньги", аффилированная с семьей бывшего СБУшника времен Януковича Андрея Кмита. Авторы материала обращают внимание, что "ЭМИ ОН" не имеет собственных производственных мощностей для производства тушенки, а потому, скорее всего, закупит тушенку у предприятия — ООО "ПКФ "СПЕЦПРОЕКТ" (Тернопольская область), о чем указано в документах, опубликованных на Прозорро.

"Указанный тендер Госрезерв провел без согласования с Министерством экономики, говорится в документе самого Агентства. Но завышение закупочной цены в Госрезерве прикрывается именно ведомством Юлии Свириденко. Так, Госрезерв утверждает, что изначально завышенная ожидаемая стоимость на консервы была рассчитана якобы согласно методикам именно Министерства экономики", – говорится в документе.

"Ожидаемая стоимость консервов определялась в соответствии с Примерной методикой определения ожидаемой стоимости предмета закупки, утвержденной приказом Минэкономики от 18.02.2020 N 275 "Об утверждении примерной методики определения ожидаемой стоимости предмета закупки" с учетом условий закупки (заложения на длительное хранение, послеоплата, требования и т.д.", — объяснили в Госрезерве, отказываясь признавать свою вину в многомиллионных убытках, которые может понести государство в результате этих торгов.

От Министерства экономики, в подчинение которого находится Госрезерв, на тендер, вызвавший резонанс в СМИ и соцсетях, до сих пор никакой реакции.

При этом именно Минэкономики является распорядителем бюджетных средств, который открывает ассигнование Госрезерва.

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Госрезерв прикрывает свой консервный тендер с переплатой в 75 млн Министерством экономики - фото 4
Госрезерв прикрывает свой консервный тендер с переплатой в 75 млн Министерством экономики - фото 5



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Источник: https://apostrophe.ua/ua/news/society/2023-07-12/firmaprokladka-kmitov-poluchit-40-mln-pereplat-ot-gosrezerva-za-tushenku-dlya-armii/300752
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